Altın çakıldı

Ons altın haziran ayının son işlem gününde 4 bin doların altına gerilerken, aylık kaybı yüzde 12’yi aşarak 2008 küresel krizinden bu yana en sert aylık düşüşünü yaşadı. Gram altın ise dünü 5 bin 950 TL seviyesinde açtı.

Teknik analizde 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı kırmasıyla oluşan ve “ölüm kesişimi” olarak adlandırılan görünüm de düşüş beklentilerini güçlendirdi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, TD Securities Stratejik Emtia Küresel Başkanı ve Yönetici Direktörü Bart Melek, altın piyasasında kısa vadedeki en büyük risklerden birinin petrol fiyatları olduğunu belirtti. Brent petrolün yeniden 90-110 dolar aralığına yükselebileceğini ifade eden Melek, bunun enflasyon beklentilerini artırarak sıkı para politikası baskısını güçlendirebileceğini söyledi. Haber Merkezi

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