Okul kıyafetleri de cep yakıyor

Okulların açılmasına yaklaşık bir hafta kalmışken okul formaları raflardaki yerini aldı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocukların uyum eğitimi ise 4-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Okulların açılmasına sayılı günler kala okul kıyafeti satan mağazalarda yoğunluk yaşanıyor. Öğrenciler okula başlayacakları için heyecanlanırken veliler ise alışveriş için en uygun mağazayı bulmaya çalışıyor. Fiyatlar hakkında bilgi veren Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serin, “Geçen sene 500 lira olan ürün 750 lira oldu. Yani yüzde 50’ye yakın bir fark gelmiş oldu” diye konuştu. Haber Merkezi

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