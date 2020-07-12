Patates yollarda

90 kuruşa mal olan yazlık patatesi tüccarın bu fiyata dahi almamasına tepki gösteren üreticiler Altunhisar ilçesinde patatesi yollara döktü.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde’de yazlık patates sökümünün başladığını, tüccarın maliyetin altında fiyatla ürün almak istemesinin üreticiyi perişan ettiğini söyledi. 90 kuruşa mal olan yazlık patatesi tüccarın bu fiyata dahi almamasına tepki gösteren üretici Altunhisar ilçesinde patatesi yollara döktü. Yazlık patatesin kışlık patates gibi depolanma özelliğinin bulunmadığını hatırlatan Gürer, bu ürünün hasat edil- dikten sonra tüketime sunulması gerektiğine dikkat çekti. Yazlık patatesin üretim maliyetinin kilogram başına 90 kuruş ile 1 lira arasında değiştiğine işaret eden Gürer, Altunhisar ilçesinde hasadına başlanan yazlık patatese tüccarın 90 kuruş verdiği için üreticilerin ciddî mağduriyet yaşadığını kaydetti.

ÜRETİCİ KAYGILI

Gürer, Maliyetini bile kurtaramadığı ürününü, tüccara 90 kuruşa satmak zorunda kalan üreticinin durumu protesto etmek için yollara patates döktüğünü ifade etti. Niğde patates üretiminde Türkiye birincisi olduğunu ve kışlık patatesin Eylül, Ekim aylarında sökümünün başlayacağını hatırlatan Gürer, “Geçtiğimiz yıl 800 bin ton patates üretilen Niğde’de bu yıl yazlık patatesin fiyatının düşmesi üreticiyi kaygılandırıyor “ dedi.