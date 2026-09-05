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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Enflasyonda Avrupa’nın zirvesindeyiz

05 Eylül 2026, Cumartesi 14:24
Türkiye, yüzde 31,51’lik yıllık enflasyonla dünyada en yüksek enflasyona sahip beşinci ülke oldu. Türkiye’nin sekiz aylık enflasyonu ise Avrupa ülkelerinin tamamının yıllık enflasyon oranlarını geride bıraktı.

 

TÜİK verilerine göre Ağustosta tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. Ocak-Ağustos dönemindeki yüzde 22,07’lik artış, Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefinin büyük bölümünün şimdiden gerçekleştiğini ortaya koyarken, ekonomistler yıl sonunda enflasyonun yüzde 32’yi aşabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE DÜNYADA BEŞİNCİ SIRADA

Türkiye, yüksek enflasyon oranlarıyla dünya sıralamasının üst sıralarında yer almaya devam ediyor. TÜİK’in yüzde 31,51 olarak açıkladığı yıllık enflasyonla Türkiye, Venezuela, İran, Güney Sudan ve Arjantin’in ardından dünyada beşinci sırada bulunuyor.

AVRUPA'YI GEÇTİK

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Ağustosta aylık yüzde 1.84, yıllık yüzde 31.51 arttı. Ocak-Ağustos dönemindeki enflasyon ise yüzde 22.07’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde sekiz aylık fiyat artışı yüzde 21.5 düzeyindeydi. Türkiye’nin yalnızca sekiz ayda yaşadığı yüzde 22.07’lik enflasyon, Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyon oranlarının tamamını geride bıraktı.

Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise Arjantin’in ardından en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke konumunda. Avrupa’da ise açık ara zirvede bulunan Türkiye’yi yüzde 8,2’lik enflasyon oranıyla Romanya takip ediyor.

YIL SONU HEDEFİNE ŞİMDİDEN YAKLAŞILDI

Ekonomistler, yılın ilk sekiz ayında gerçekleşen yüzde 22,07’lik enflasyonun Merkez Bankası’nın yüzde 24’lük yıl sonu hedefinin yüzde 92’sine ulaştığına dikkat çekti. TCMB’nin yüzde 28’lik yıl sonu tahmininin gerçekleşebilmesi için yılın kalan dört ayında toplam enflasyonun yüzde 4,9’un altında kalması gerekiyor. Aylık enflasyonun da ortalama yüzde 1,3’ün altında gerçekleşmesi gerekiyor.

 

YIL SONUNDA YÜZDE 32'Yİ AŞABİLİR

Önümüzdeki aylarda fiyat baskısının yeniden artabileceği belirtiliyor. Özellikle okul harcamalarının etkisiyle Eylül ve Ekim aylarında enflasyonun yükseliş baskısıyla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Ekonomistler, mevcut seyir ve önümüzdeki aylardaki fiyat baskıları dikkate alındığında yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 32’nin üzerine çıkabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye enflasyon, yüksek enflasyon, TÜİK enflasyon, 2026 enflasyon, yıllık enflasyon, ağustos enflasyonu, Avrupa enflasyon, Merkez Bankası enflasyon hedefi, enflasyon oranları, ekonomi, fiyat artışları, tüketici fiyatları, TCMB
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