'Resmî verilere inanmıyorum'

TÜİK’in Ağustos ayı verilerinde yıllık kira artışı yüzde 43,10, doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki artış yüzde 57,89, patates gibi yumrulu sebzelerde ise bu oran yüzde 165,47 olarak kaydedildi.

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı Fahiş kira artışları ve hayat pahalılığı sebebiyle geçinemediklerini belirten bir vatandaş, “Biz bu kadar zam almıyoruz ama bu kadar artması normal değil” diyerek tepkisini dile getirdi. “Kendi evim olmasa herhalde ben de 63 yaşında çalışırım” diyen bir emekli vatandaş ise resmî verilere inanmadığını söyledi. Ankara-Anka

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