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6 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Vatandaş faizde boğuluyor

06 Eylül 2026, Pazar 02:01
Yüksek faiz ve hayat pahalılığı kıskacında kartlara daha fazla yüklenen vatandaş, giderek ağırlaşan faiz yüküyle baş başa kaldı.

BirGün’ün haberine göre, halkın borç krizi derinleşirken finans sektörünün kazancı büyüdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Temmuz itibarıyla vatandaşın tüketici kredileri ve kredi kartı borçları sebebiyle bankalara ödediği faiz 879,9 milyar liraya ulaştı.

Yılın ilk yedi ayında ödenen faizin 521,2 milyar lirasını tüketici kredisi faizleri, 358,7 milyar lirasını ise kredi kartı faizleri oluşturdu.

Geçen yılın aynı döneminde ise bankalar tüketici kredilerinden 391,7 milyar lira, kredi kartlarından ise 276,1 milyar lira faiz geliri elde etmişti.

Buna göre tüketici kredilerinden elde edilen faiz geliri bir yılda yüzde 33,1, kredi kartı faiz geliri ise yüzde 29,9 arttı. Tüketici kredileri ve kredi kartlarından elde edilen toplam faiz geliri de geçen yılın aynı dönemindeki 667,8 milyar liradan 879,9 milyar liraya yükseldi. Böylece vatandaşın bu iki kalemde bankalara ödediği faiz bir yılda yüzde 31,8 arttı.

Haber Merkezi

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