Sanal marketlere ilgi % 251 arttı

Koronavirüs günlerinde alış verişlerini markete gitmek yerine evden yapmayı tercih eden tüketiciler e-ticaret sitelerine akın etti.

We Are Social raporuna göre, dünya genelinde sanal marketlerin trafiği yüzde 251 arttı. Koronavirüs sebebiyle tüketicilerin sosyal mesafeyi koruma amacıyla alışveriş yapmak için dışarı çıkmayı daha az tercih etmesi online alışveriş sitelerindeki trafiği arttırdı. Hootsuite firmasının yayınlamış olduğu “We Are Social” raporuna göre, Ocak-Nisan döneminde internet üzerinden gıda ürünleri odaklı alışverişe yoğun ilgi gösterildi.