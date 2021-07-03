Satın alma gücünde 48’inci sıradayız

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter, Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre Avrupa’nın yüzde 36 gerisinde olmasını değerlendirdi.

IMF verilerine göre Türkiye’nin dünyada 48’inci sırada olduğunu belirten Çifter, bununla birlikte satın alma gücü paritesinin iyi bir gösterge olmadığını vurguladı. Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre Türkiye 37 Avrupa ülkesi içinde 31’inci sırada yer almasını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter, “2011 yılında 30’uncu sıradaydık, 31’inciliğe geriledik. Avrupa ülkeleri arasında sırası daha iyi ya da daha kötü hale gelen ülkeler de var. Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri arasında Yunanistan 2011 yılında 23’üncü sırada iken 2020 yılında 30’uncu sıraya gerilemiş. Başarılı olarak ise Letonya’yı görüyoruz, bu ülke üç sıra yukarı çıkmayı başarabilmiştir” bilgilerini verdi. İstanbul - Musa Aydın

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