SGK’ya yanlış meslek bildirene ceza geliyor

Kayıt dışılıkla mücadele için yeni bir döneme giriliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalışanlarının meslek kodlarını yanlış bildirenlere temmuz ayı itibariyle ceza uygulanmaya başlayacak. Bu uygulama ile belli meslek gruplarında asgari ücret üzerinden prim yatırılmasının engellenmesi hedefleniyor. Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, kayıt dışılıkta yeni dönem temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Temmuz ayından itibaren çalışanının mesleğini doğru bildirmeyen işverenlere ceza kesmeye başlayacak. Çalışanların meslek kodlarının bildirilmesi uygulaması daha önce başlamış, ancak işverene yanlış bildirim dolayısıyla ceza kesilmesi uygulaması Temmuz 2019’a ertelenmişti. Meslek koduyla bildirim yapılması uygulaması, ücretlerin eksik bildirilmesi ve çalışanların büyük bölümünün asgarî ücret üzerinden sigortalanmasına karşı bir tedbir olarak gündeme geldi. Böylelikle orta vadede, belli meslek gruplarının asgari ücret üzerinden primlerinin yatırılmasının engellenmesi ve denetimler yapılırken mesleklerdeki asgarî gelir seviyelerinin de dikkate alınması amaçlanıyor.

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