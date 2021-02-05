"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Sosyal medya ticarette güvensiz

05 Şubat 2021, Cuma 21:55
TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, VATANDAŞLARI İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞ VERİŞ TUZAKLARINA KARŞI UYARARAK, “EN GÜVENİLİR ALIŞ VERİŞ ESNAFIMIZDIR” DEDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

Vatandaşları sosyal med-yadaki alış veriş tuzaklarına kanmamaları konusunda uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden satış yapanların sayısı bir hayli arttı. Parayı havale/EFT ile alıp hesapları kapatıp kaçıyorlar. Vatandaşlarımız için en güvenilir alış veriş esnafımızdır” dedi. 

PANDEMİDE DOLANDIRICILARA GÜN DOĞDU

Sosyal medya üzerinden rastgele bir hesap açıp satış yapanların pandemide daha fazla arttığını hatırlatan Bendevi Palandöken, “Pandemide sokağa çıkmadan, mağaza gezmeden, internetten kolayca alış veriş yapanların sayısı kat be kat arttı. Bununla birlikte dolandırıcılara da gün doğdu. Sosyal medya hesaplarından basit bir profil hesabı açıp, sahte fotoğraflar kullanarak çeşitli tekstil ürünlerinin ve özellikle organik adı altında gıda ürünlerinin satışını yapıyorlar. Virüse karşı korur gibi etiketlerle bal, süt, yumurta gibi daha birçok ürün satıyorlar. Parayı önceden havale/EFT yoluyla alıp hesapları kapatıp ortadan kayboluyorlar. Yeni anne olanların ve anne adaylarının da aynı şekilde heyecanından faydalanıp, pandemide mağaza gezmeden bebeğiniz için her şey bizde var diyerek internetten hazır fotoğraf kullanıyorlar. Bunun yanında ücretsiz kargo, sorulara anında yanıt gibi seçenekler sunarak daha fazla müşteri çekebiliyorlar” şeklinde konuştu.  

CAZİP FİYATLARA, ÜCRETSİZ KARGO SEÇENEKLERİNE GÜVENİLMEMELİ

Esnafın en güvenilir alış veriş için tek adres olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken, “Sanal ortamdaki kandırmacalıklar zaten hep olduğu gibi, pandemi döneminde her türlü duyguyu sömürerek bunu paraya çevirenler daha da arttı. Göstermelik cazip fiyatlara, ücretsiz kargo seçeneklerine güvenilmemeli. Elbette bu işi hakkıyla yapan adresler veya markalar var fakat sosyal medyadan yapılan her satışın garantisi olmadığı unutulmamalı. Her gün yüzlerce kişi bu şekilde kandırılıyor, milyarlar vermediği için de parasının peşine düşmüyor. Farklı isim ve hesaplarla bu sisteme devam ediyor. En güvenilir adres esnafımızdır. Esnaftan alış verişte, ürün değişimi, para iadesi, ürün iadesi gibi her türlü seçenek mevcut. Bir sorun olduğunda direkt muhatabı da esnafımız. Vatandaşlarımız hem esnafa destek olmak hem de cüzdanlarına iyilik yapmak istiyorlarsa esnafımız bunun için biçilmiş kaftan” diye konuştu. 

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pekin’deki olimpiyatı boykot edin

    BM’den Myanmar çağrısı: Tutukluları bırakın

    Sosyal medya ticarette güvensiz

    Dışişleri Bakanlığı: Libya ile ilgili gelişmeleri memnuniyetle karşıladık

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Libya'ya ilişkin tarihi gelişmeler

    ‘Çin’le ticaret anlaşması yapmayın’

    AVM’ler toparlanma bekliyor

    Enflasyonla mücadele maaş artışıyla yapılmalı

    'Bu dili terk edin'

    Bir Filistinli daha Yahudi işgalci saldırganlar tarafından şehit edildi

    Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

    Tuz Gölü havzasında keşfedildi

    Tokyo Olimpiyatları'yle ilgili seyirci son dakikaya kadar bekleyecek

    'Zıt Kardeşler' 393. kez karşı karşıya gelecek

    Fahiş fiyat artışı asgari savunma süresi düşürüldü

    ABD'den 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklama

    İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılıyor

    İçişleri Bakanlığı: Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Güle güle!... Angela… (1)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet safları sıklaştırmalı
    Genel

    ABD'den 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklama
    Genel

    İkna odalarından nezarethaneye
    Süleyman KÖSMENE

    Gıyabî kul hakkı ne olacak?
    Cevher İLHAN

    Boğaziçi provokasyonu…
    Ali FERŞADOĞLU

    Korku belâsı neler yaptırıyor?!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gerilim sıtması nüksetti yine...
    Emine Ç. Sultan

    Nur’un hakikatini tam anlayan bir zat: Ali Ulvi Kurucu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.