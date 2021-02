Sosyal medya ticarette güvensiz

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, VATANDAŞLARI İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞ VERİŞ TUZAKLARINA KARŞI UYARARAK, “EN GÜVENİLİR ALIŞ VERİŞ ESNAFIMIZDIR” DEDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

Vatandaşları sosyal med-yadaki alış veriş tuzaklarına kanmamaları konusunda uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden satış yapanların sayısı bir hayli arttı. Parayı havale/EFT ile alıp hesapları kapatıp kaçıyorlar. Vatandaşlarımız için en güvenilir alış veriş esnafımızdır” dedi.

PANDEMİDE DOLANDIRICILARA GÜN DOĞDU

Sosyal medya üzerinden rastgele bir hesap açıp satış yapanların pandemide daha fazla arttığını hatırlatan Bendevi Palandöken, “Pandemide sokağa çıkmadan, mağaza gezmeden, internetten kolayca alış veriş yapanların sayısı kat be kat arttı. Bununla birlikte dolandırıcılara da gün doğdu. Sosyal medya hesaplarından basit bir profil hesabı açıp, sahte fotoğraflar kullanarak çeşitli tekstil ürünlerinin ve özellikle organik adı altında gıda ürünlerinin satışını yapıyorlar. Virüse karşı korur gibi etiketlerle bal, süt, yumurta gibi daha birçok ürün satıyorlar. Parayı önceden havale/EFT yoluyla alıp hesapları kapatıp ortadan kayboluyorlar. Yeni anne olanların ve anne adaylarının da aynı şekilde heyecanından faydalanıp, pandemide mağaza gezmeden bebeğiniz için her şey bizde var diyerek internetten hazır fotoğraf kullanıyorlar. Bunun yanında ücretsiz kargo, sorulara anında yanıt gibi seçenekler sunarak daha fazla müşteri çekebiliyorlar” şeklinde konuştu.

CAZİP FİYATLARA, ÜCRETSİZ KARGO SEÇENEKLERİNE GÜVENİLMEMELİ

Esnafın en güvenilir alış veriş için tek adres olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken, “Sanal ortamdaki kandırmacalıklar zaten hep olduğu gibi, pandemi döneminde her türlü duyguyu sömürerek bunu paraya çevirenler daha da arttı. Göstermelik cazip fiyatlara, ücretsiz kargo seçeneklerine güvenilmemeli. Elbette bu işi hakkıyla yapan adresler veya markalar var fakat sosyal medyadan yapılan her satışın garantisi olmadığı unutulmamalı. Her gün yüzlerce kişi bu şekilde kandırılıyor, milyarlar vermediği için de parasının peşine düşmüyor. Farklı isim ve hesaplarla bu sisteme devam ediyor. En güvenilir adres esnafımızdır. Esnaftan alış verişte, ürün değişimi, para iadesi, ürün iadesi gibi her türlü seçenek mevcut. Bir sorun olduğunda direkt muhatabı da esnafımız. Vatandaşlarımız hem esnafa destek olmak hem de cüzdanlarına iyilik yapmak istiyorlarsa esnafımız bunun için biçilmiş kaftan” diye konuştu.