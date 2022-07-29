Swap hariç net rezerv eksi 55 milyar dolar

Merkez Bankası verilerine göre net rezerv 6,7 milyar dolar oldu. Swap (takas/ödünç alınan para) çıkarıldığındaysa net rezerv eksi 55,4 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 245 milyon dolar azalarak 59 milyar 711 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz’da 59 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 798 milyon dolar azalışla 39 milyar 409 milyon dolardan 38 milyar 611 milyon dolara indi. gazeteduvar’ın haberine göre, Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya oranla 1 milyar 42 milyon dolar azalarak, 99 milyar 365 milyon dolardan 98 milyar 323 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta 6,4 milyar dolar olan net rezervler ise 22 Temmuz haftasında 6,7 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise eksi 54,8 milyar dolardan eksi 55,4 milyar dolara geriledi. Haber Merkezi

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