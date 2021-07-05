Talana ve israfa değil, emekliye bütçe ayırın

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, emekli maaşlarına yapılan zamları eleştirdi.

Emeklilerin bir türlü çıkmayan intibak yasası sebebiyle mağduriyetlerinin iyice arttığına dikkat çeken Göktaş, şunları söyledi: “Artık şu intibak yasasını çıkarın. Emekliye insanca uygarca yaşayacak zammı verin. Önümüzdeki Kurban Bayramı ikramiyesini bari 1500 TL’ye çıkartın. Çünkü en küçük kurban bile bu rakamın üstünde. Hayalle değil gerçekle yüzleşin. Sadâka değil emeklilerin hakkını verin. Vereceğiniz zam ile artık emekli, ‘yemekli’ olsun. ‘Dost başa, emeklileri açlığa ve yokluğa mahkûm edenler ayağa bakarmış’ dedirtmeyin. İnsanca uygarca yaşamak için âdil zam istiyorlar. Her tarafta artan bir rüşvet, yolsuzluk; emekliye ise açlık, yoksulluk. Allah rızası için talana, israfa değil emekliye bütçe ayırın. En düşük emekli maaşı asgarî ücrete denk olmalı.”

Ankara - Anka