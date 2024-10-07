Tedavüldeki paranın yüzde 80’i 200 TL

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’de 200 TL’lik banknotların tedavüldeki oranı hızla artmaya devam ediyor. Eylül 2024 itibarıyla tedavüldeki her iki banknottan biri 200 TL oldu.

2009 yılında bankalararası işlemler için piyasaya sürülen ve Türkiye’nin en büyük kupürlü banknotu olarak kullanılan 200 TL, bugün yüksek enflasyon ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 2009 yılında 200 TL ile 129 dolar alınabilirken, bu miktar günümüzde sadece 6.2 dolara düştü. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı son sunumda, üst kupür çalışması yapılmadığını belirtse de, ekonomik şartlar 200 TL’nin giderek daha yaygın kullanılmasına neden oluyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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