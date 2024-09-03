TÜİK: 51.97; ENAG: 90.35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK’e göre, TÜFE’deki değişim 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94 olarak hesaplandı. Enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak hesaplandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 3.47 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 90.35 oldu.

İstanbul - Seyhan Şentürk