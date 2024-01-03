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3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

TÜİK'e göre enflasyon Aralık 2023'te aylık % 2,93 artarak yıllık % 64,77 oldu - ENAG: Yıllık enflasyon % 127,21

03 Ocak 2024, Çarşamba 10:30
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) 2023 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon verilerine göre ise enflasyon aylık bazda yüzde 4,12 artarken yıllık bazda ise yüzde 127,21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

Sanayinin 4 sektöründeki değişimler

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2023'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59, imalatta yüzde 53,68 ve su temininde yüzde 66,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 düşüş yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2, imalatta yüzde 2, su temininde yüzde 7,34 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 11,4 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 47,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,37 ve sermaye malında yüzde 65,07 yükseliş, enerjide yüzde 1,69 düşüş oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,54, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,5, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,23, sermaye malında yüzde 2,27 artış gerçekleşirken, enerjide yüzde 6,63 azalış hesaplandı.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 29,69 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 84,96, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 70,67, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 70,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek azalış, yüzde 11,4 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 3,63 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,27 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7,35, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 7,34, giyim eşyası yüzde 4,3 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aralık 2023'te yıllık bazda en yüksek artış lokanta ve otellerde grubunda

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2023'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2023'te bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralıkta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.

AA

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