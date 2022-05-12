"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Türkiye'de süt ürünleri son 1 yılda yüzde 60 zamlandı

12 Mayıs 2022, Perşembe 11:00
Türkiye’de yıllık resmi enflasyon yüzde 70’e çıkarken gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Süt ürünlerine ardı ardına zamlar gelirken sütün fiyatı son 6 ayda yüzde 50 arttı. Ulusal Süt Konseyi 15 Mayıs’tan geçerli olmak üzere çiğ sütün fiyatının yüzde 32 daha arttırılmasını tavsiye etti. Bu arada, Türkiye Avrupa’da süt ve süt ürünleri fiyatlarının açık ara en çok yükseldiği ülke. Süt, peynir ve yumurta fiyatları son 1 yılda Türkiye’de yüzde 60 artarken Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortalama artış yüzde 7’de kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler süt ürünlerindeki fiyat artışını ortaya koydu. Buna göre Ekim 2021-Nisan 2022 arasında sütün ortalama litre fiyatı 7 liradan 10,4 liraya yükseldi. Aynı dönemde yoğurt fiyatı 8,7 liradan 13,2 TL’ye yükseldi. Beyaz peynir fiyatı ise Ekim 2021’de 32,8 TL iken Nisan 2022’de 50 lira bandını aştı.

Buna göre Ekim 2021-Nisan 2022 arasını kapsayan son 6 ayda süt ürünlerinde fiyat artışı şöyle oldu: Süt yüzde 50, yoğurt yüzde 52, beyaz peynir yüzde 53, kaşar peyniri yüzde 42, krem peynir yüzde 47 ve tereyağı yüzde 34.

Fiyatların özellikle Kasım 2021’den sonra tırmanışa geçtiği görülüyor. AKP hükümetinin faiz politikası sonrası Türk lirası döviz karşısında hızla değer kaybetmeye başlarken enflasyon rekor artışla yüzde 70’e kadar yükseldi.

Süt fiyatı 2020’nin ilk yarısında pek değişmezken son ayda ciddi bir artış yaşandı. 1,5 sene boyunca 5-7 TL bandında seyreden süt fiyatı Kasım 2021’de ilk kez 7 lira bandını aşarak Nisan 2022’de 10 TL’nin üzerine çıktı.

Ocak 2021 başında kilosu 27,7 TL olan beyaz peynir fiyatı da Nisan 2022’de 50 lira sınırını aştı. Oysa bu fiyat Kasım 2021’de 32,9 liraydı.

Uzun süre 60-70 TL bandında seyreden kahvaltılık tereyağının kilosu da Nisan 2022’de 97 lirayı aşarak 100 TL bandına dayandı. Tereyağın fiyatı Kasım 2021’de 73,2 TL idi.

Avrupa’da süt, peynir ve yumurta fiyatlarında artış

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri Avrupa’da süt, peynir ve yumurta fiyatlarında artışı gösteriyor. Süt, peynir ve yumurta fiyat endeksine bakıldığında Türkiye’de yıllık artış 2021 sonbahar aylarından itibaren tırmanışa geçti.

Nisan 2020’den bu yana bakıldığında Türkiye’de yıllık artış Ağustos 2021’e kadar yüzde 30’u hiç aşmadı. Kasım 2021’de yüzde 33 olan yıllık artış Ocak 2021’de yüzde 67 ile en yüksek seviyi görürken Mart 2021’de yüzde 60 oldu.

Avrupa’da en çok artış Türkiye’de

Süt, peynir ve yumurta fiyatları endeksine bakıldığına Mart 2021-Mart 2022 arasını kapsayan 1 yılda fiyatların en çok arttığı ülke yüzde 60 ile Türkiye. 27 AB ülkesinde ortalama artış ise yüzde 7.

Diğer bazı ülkelerde yıllık fiyat artışı şöyle: Litvanya yüzde 23, Bulgaristan yüzde 17, Yunanistan yüzde 9, Almanya, Hollanda ve İsveç yüzde 7, Fransa yüzde 2 ve Norveç yüzde eksi 1.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, süt ürünleri, zam
Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son yarım asrın en sıcak 5. nisan ayını yaşadık

    Salgın sebebiyle ABD'de 1 milyon kişi öldü

    Almanya KRV Eyaleti Başbakanı: Türkler bizim için büyük bir zenginlik

    BM: Bir zamanlar dört başı mamur Mariupol şehri, şu an harabeye dönmüş durumda

    Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

    AB'de yeni benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanacak

    Şehirlerin dijital ikizleri de güncellenecek

    Kremlin, NATO-Finlandiya birlikteliğini tehdit olarak algılıyor

    BM'den Yemen'deki taraflara çağrı: Ateşkese uyun

    ABD'de korkunç tablo: Geçen yıl 100 bin kişi uyuşturucu sebebiyle öldü!

    Hollanda'da 1675 çocuk 'hatayla' ailelerinden alındı

    Türkiye'de süt ürünleri son 1 yılda yüzde 60 zamlandı

    Finlandiya NATO üyeliğine başvuracak

    KPSS hikaye, mülâkat bahane, kayırmacılık şahane

    Terör tanımı keyfî şekilde genişletildi

    Cadı avıyla değil, akılla çözülür

    Kredi, yükselen ev fiyatlarına çare değil

    40 bine alıp, 1 milyon TL’ye sattılar

    Sivasspor Türkiye Kupası'nda finalinde Kayserispor'un rakibi oldu

    Manisa'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulme karşı ortak tavır
    Mikail YAPRAK

    Mehmed’in gidişi... Gidiş o gidiş!...
    Genel

    Terör tanımı keyfî şekilde genişletildi
    Genel

    40 bine alıp, 1 milyon TL’ye sattılar
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın ahlâkı ne demektir?
    Ahmet BATTAL

    MHP iktidarına AKP’liler ne der?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Cadı avıyla değil, akılla çözülür
    Genel

    KPSS hikaye, mülâkat bahane, kayırmacılık şahane

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.