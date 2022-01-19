"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Türkmenistan Taşımacılık Hizmetleri

19 Ocak 2022, Çarşamba 20:25
Türkmenistan nakliye hizmetleri ile Saygınlar Nakliyat firması aracılığıyla profesyonel deneyimlere sahip olabilirsiniz.

Saygınlar Nakliyat, taşımacılık faaliyetlerine yönelik hizmetlerini ve bu bağlamda Türkmenistan'a yaptığı taşımacılık hizmetlerinin kapsamını, çeşitlerini ve özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır:

Kusursuz organizasyon faaliyetlerimiz ve alanında tecrübeli elemanlarımız ile %100 kalitede uluslararası taşımacılık hizmeti sunmaktayız. Türkmenistan nakliye ile gerçekleştirdiğimiz taşımacılık hizmetlerinde Gürcistan ve İran güzergahlarını kullanmaktayız. Böylece doğru zamanda belirttiğiniz alıcıya yüklerinizi vakit kaybı olmadan teslim etmekteyiz.

Türkmenistan’a farklı yollardan taşımacılık faaliyeti sunan firmamız Saygınlar Nakliyat genel olarak karayolu ve denizyolu güzergahlarını kullanmaktadır. Operasyon süreçlerinde sizlerin de taleplerinizi göz önünde bulundurarak plan kurmakta ve karayolu nakliyede ortalama 8-10 gün arasında yüklerinizi adrese teslim etmekteyiz. Yükün türüne göre araçlarımızın donanımını en iyi şekilde ayarlamakta ve yolculuk esnasında riski minimaliz edebilmek için tüm tedbirleri almaktayız.

Türkmenistan Parsiyel Nakliye

Türkmenistan parsiyel nakliye hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini sağlamak için uygun fiyat garantisi ve kusursuz taşımacılık faaliyetlerini sunmaktayız. Uzun zamandır hizmet sunan firmamız Saygınlar Lojistik, ülkeler arası bir köprü görevi görerek emanet edilen eşyaları kusursuz biçimde alıcısına teslim etmektedir. Parsiyel eşyaların nakliyesi de son yıllarda özellikle firmalar tarafından çok fazla rağbet görmektedir. Uzman şoförlerimiz eşliğinde gerçekleştirdiğimiz parsiyel yük taşımacılığı özel bölmeli tırlarımızda gerçekleşmektedir.

İhracat ve ithalat yüklerinin tamamı genel olarak parsiyel yük taşımacılığı kapsamında Türkmenistan’a götürülmektedir. Elektronik eşya ve mobilya çok sık taşımacılığını yaptığımız yükler arasında yer almakta ve parça başına fiyat vererek hizmetlerimiz ilerlemektedir.

Türkmenistan Frigo Nakliye

Saygınlar Nakliyat olarak Türkmenistan frigo nakliye hizmetlerimizi de son teknolojik araç filolarımızda gerçekleştirmekteyiz. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, ilaç ve diğer tıbbi malzemeler frigo nakliye kapsamında Türkmenistan’a götürülmektedir. Bu hizmet için özel olarak donattığımız tırlar mevcut olup, her birinde soğutuculu cihazlar yer almaktadır.

Frigo nakliye ciddi manada dikkat ve titizlik gerektiren bir hizmettir. Çünkü tüm yüklerin ayrı sıcaklık derecelerinde muhafaza edilmesi gerekir. Isı sensörlerimiz şoförlerimiz tarafından ayarlanarak yolculuk boyunca hiçbir kusur yaşanmamaktadır. Ürünleriniz artı eksi derecelerde muhafaza edilerek raf ömrünü korumakta ve adrese sapasağlam bir şekilde teslim edilmektedir. Siz de Saygınlar Nakliyat olarak sunduğumuz frigo taşımacılık hizmetlerinden faydalanmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Türkmenistan Nakliye Fiyatları

Türkmenistan nakliye fiyatları firmamız tarafından uygun navlunlarla tarafınıza sunulmaktadır.  Ancak ücretlerimizi etkileyen çok fazla kriter mevcuttur. Hizmet ağımız oldukça geniştir ve bu nedenle net fiyat sunmamız mümkün değildir. Taşınacak yük miktarı, yükün türü, taşımacılıkta kullanılacak araç türü, iki ülke arasındaki alıcı ve gönderici arasındaki mesafe, kullanılacak güzergâh gibi etkenler ücretlerimizi belirlemektedir.

CMR sigortası ile eşya taşımacılığı yapan firmamız, sizlere garantili hizmet vermektedir. Ücretlerimizi de bütçenizi aşmayacak düzeyde tarafınıza sunmakta ve sunduğu her hizmete başarı imzasını atmaktadır. Siz de firmamıza mail göndererek ya da iletişim numaralarından bilgi alarak Türkmenistan’a istediğiniz yükü gönderebilirsiniz.

https://www.sayginlarnakliyat.com/turkmenistan-nakliye  Türkmenistan Nakliye hizmetlerimiz hakkında daha çoķ bilgiye linkten ulaşabilirsiniz

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de su krizi derinleşiyor

    Fukara çarşısında bile fiyatlar uçtu

    Son 24 saatte 72 bin 615 vaka ve 176 ölüm gözlemlendi

    Et ve süt daha da pahalanacak

    Ezana izin, din hürriyetinin gereği

    Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı

    Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu

    "999 haftadır iktidardasın, hala biz çözeriz diyorsun"

    Çin, ABD'li 46 görevliye vize vermeyi kabul etti

    İsrail güçleri Filistinli ailenin evini yıktı

    Emirates Havayolları, ABD'ye uçuşları askıya aldı

    Bu gidiş bizi AB'den tamamen koparır

    Çocuklara “dijital mahremiyet bilinci” kazandırılmalı

    Filistinli Salihiye sesini dünyaya duyurmak istiyor: 'Buradan çıkacağıma evimde ölürüm daha iyi'

    'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız'

    Rusya Belarus’ta, Batı endişeli

    İntihar haberleri gençleri etkiliyor

    Bilboardlardaki Hadis-i Şerif

    Baskı ortamında anayasa yapılamaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı ailelerin mağdur çocukları
    Genel

    KHK mağduriyetleri büyüyor
    Ahmet BATTAL

    Cemaat temsilcileri ses verin
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Selâm olsun Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya
    Aytekin COŞKUN

    Bilboardlardaki Hadis-i Şerif
    Sadettin Önal

    WEBB de Hz. Âdem’in (as) gördüğünü görecek mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Maskeli saldırganlar
    Genel

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    Enes Kara’dan Z- kuşağını okuyabilmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.