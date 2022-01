Türkmenistan Taşımacılık Hizmetleri

Türkmenistan nakliye hizmetleri ile Saygınlar Nakliyat firması aracılığıyla profesyonel deneyimlere sahip olabilirsiniz.

Saygınlar Nakliyat, taşımacılık faaliyetlerine yönelik hizmetlerini ve bu bağlamda Türkmenistan'a yaptığı taşımacılık hizmetlerinin kapsamını, çeşitlerini ve özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır:

Kusursuz organizasyon faaliyetlerimiz ve alanında tecrübeli elemanlarımız ile %100 kalitede uluslararası taşımacılık hizmeti sunmaktayız. Türkmenistan nakliye ile gerçekleştirdiğimiz taşımacılık hizmetlerinde Gürcistan ve İran güzergahlarını kullanmaktayız. Böylece doğru zamanda belirttiğiniz alıcıya yüklerinizi vakit kaybı olmadan teslim etmekteyiz.

Türkmenistan’a farklı yollardan taşımacılık faaliyeti sunan firmamız Saygınlar Nakliyat genel olarak karayolu ve denizyolu güzergahlarını kullanmaktadır. Operasyon süreçlerinde sizlerin de taleplerinizi göz önünde bulundurarak plan kurmakta ve karayolu nakliyede ortalama 8-10 gün arasında yüklerinizi adrese teslim etmekteyiz. Yükün türüne göre araçlarımızın donanımını en iyi şekilde ayarlamakta ve yolculuk esnasında riski minimaliz edebilmek için tüm tedbirleri almaktayız.

Türkmenistan Parsiyel Nakliye

Türkmenistan parsiyel nakliye hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini sağlamak için uygun fiyat garantisi ve kusursuz taşımacılık faaliyetlerini sunmaktayız. Uzun zamandır hizmet sunan firmamız Saygınlar Lojistik, ülkeler arası bir köprü görevi görerek emanet edilen eşyaları kusursuz biçimde alıcısına teslim etmektedir. Parsiyel eşyaların nakliyesi de son yıllarda özellikle firmalar tarafından çok fazla rağbet görmektedir. Uzman şoförlerimiz eşliğinde gerçekleştirdiğimiz parsiyel yük taşımacılığı özel bölmeli tırlarımızda gerçekleşmektedir.

İhracat ve ithalat yüklerinin tamamı genel olarak parsiyel yük taşımacılığı kapsamında Türkmenistan’a götürülmektedir. Elektronik eşya ve mobilya çok sık taşımacılığını yaptığımız yükler arasında yer almakta ve parça başına fiyat vererek hizmetlerimiz ilerlemektedir.

Türkmenistan Frigo Nakliye

Saygınlar Nakliyat olarak Türkmenistan frigo nakliye hizmetlerimizi de son teknolojik araç filolarımızda gerçekleştirmekteyiz. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, ilaç ve diğer tıbbi malzemeler frigo nakliye kapsamında Türkmenistan’a götürülmektedir. Bu hizmet için özel olarak donattığımız tırlar mevcut olup, her birinde soğutuculu cihazlar yer almaktadır.

Frigo nakliye ciddi manada dikkat ve titizlik gerektiren bir hizmettir. Çünkü tüm yüklerin ayrı sıcaklık derecelerinde muhafaza edilmesi gerekir. Isı sensörlerimiz şoförlerimiz tarafından ayarlanarak yolculuk boyunca hiçbir kusur yaşanmamaktadır. Ürünleriniz artı eksi derecelerde muhafaza edilerek raf ömrünü korumakta ve adrese sapasağlam bir şekilde teslim edilmektedir. Siz de Saygınlar Nakliyat olarak sunduğumuz frigo taşımacılık hizmetlerinden faydalanmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Türkmenistan Nakliye Fiyatları

Türkmenistan nakliye fiyatları firmamız tarafından uygun navlunlarla tarafınıza sunulmaktadır. Ancak ücretlerimizi etkileyen çok fazla kriter mevcuttur. Hizmet ağımız oldukça geniştir ve bu nedenle net fiyat sunmamız mümkün değildir. Taşınacak yük miktarı, yükün türü, taşımacılıkta kullanılacak araç türü, iki ülke arasındaki alıcı ve gönderici arasındaki mesafe, kullanılacak güzergâh gibi etkenler ücretlerimizi belirlemektedir.

CMR sigortası ile eşya taşımacılığı yapan firmamız, sizlere garantili hizmet vermektedir. Ücretlerimizi de bütçenizi aşmayacak düzeyde tarafınıza sunmakta ve sunduğu her hizmete başarı imzasını atmaktadır. Siz de firmamıza mail göndererek ya da iletişim numaralarından bilgi alarak Türkmenistan’a istediğiniz yükü gönderebilirsiniz.