Vergi dairesi başkanlıkları “defterdarlığa” dönüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirileceğine ilişkin açıkladığı adım, 1 Eylül itibarıyla uygulamaya geçti.

Konuya ilişkin düzenleme, “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirileceği bildirilmişti. Söz konusu kararnamenin 1 Eylül’de yürürlüğe girmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatı defterdarlıkları ile GİB’in taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları “tek çatı” altında toplanmış oldu. 52 ilde defterdarlık kuruldu Uygulamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB’e bağlı kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilmeye başlandı. 29 ildeki vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken, bulundukları ilin ismini aldı.

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