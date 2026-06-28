Yusuf Tavaslı vefat etti

Bir süredir organ yetmezliği sebebiyle tedavi gören Tavaslı Yayınları’nın kurucusu, yazar ve hattat Hafız Yusuf Tavaslı, İstanbul’da vefat etti.

Açıklamada bulunan Mustafa Tavaslı, babasının hayatı boyunca önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Yusuf Tavaslı, hayatını dine ve imana vakfetmiş birisiydi. Hayatında en büyük amacı buydu. Kendisi, ‘Abdesti ve namazı herkese öğretmek gerekiyor, bunun için çok çaba göstermeliyiz.’ derdi. Nitekim babam, hayatını bu amaç üzerine kurmuştu. Ömrünü bu mübarek mücadele uğruna geçirdi. Çok şükür bunu da elinden geldiğince başardı. Mekânı Cennet olsun.” dedi. Tavaslı’nın cenazesi, dün Eyüpsultan Camisi’nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi. AA

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