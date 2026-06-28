"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Yusuf Tavaslı vefat etti

28 Haziran 2026, Pazar 17:00
Bir süredir organ yetmezliği sebebiyle tedavi gören Tavaslı Yayınları’nın kurucusu, yazar ve hattat Hafız Yusuf Tavaslı, İstanbul’da vefat etti.

Açıklamada bulunan Mustafa Tavaslı, babasının hayatı boyunca önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Yusuf Tavaslı, hayatını dine ve imana vakfetmiş birisiydi. Hayatında en büyük amacı buydu. Kendisi, ‘Abdesti ve namazı herkese öğretmek gerekiyor, bunun için çok çaba göstermeliyiz.’ derdi. Nitekim babam, hayatını bu amaç üzerine kurmuştu. Ömrünü bu mübarek mücadele uğruna geçirdi. Çok şükür bunu da elinden geldiğince başardı. Mekânı Cennet olsun.” dedi. Tavaslı’nın cenazesi, dün Eyüpsultan Camisi’nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.

 

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aşırı sıcaklar fiyat şokuna yol açabilir

    İcradaki dosya sayısı 25 milyonu aştı

    Et yiyemez olduk

    Benzin fiyatlarında artış bekleniyor

    İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye çıkacak

    Avrupa’da çete patlaması

    Çocukları önce eğit ve yönlendir

    Gazze, çocuk mezarlığına dönüştü

    Yusuf Tavaslı vefat etti

    Otomobilde Avrupa’nın en pahalısıyız

    Demokrasi ve insan haklarını her zaman savunmalıyız

    Erzincan'da kuvvetli rüzgar

    Trump Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

    "Ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi

    Venezuela’da ölü sayısı artıyor

    Zonguldak’ta hafızlık sevinci

    Gençler meslek öğrensin

    ABD'nin Kentucky eyaletinde sel: 4 kişi öldü

    Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Eğitimin karnesi zayıf
    Genel

    Venezuela’da ölü sayısı artıyor
    Genel

    Erzincan'da kuvvetli rüzgar
    Genel

    Gençler meslek öğrensin
    Genel

    "Ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi
    Genel

    ABD'nin Kentucky eyaletinde sel: 4 kişi öldü
    Genel

    Trump Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
    Genel

    Demokrasi ve insan haklarını her zaman savunmalıyız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.