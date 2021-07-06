Yabancı yatırımcı Türkiye’den kaçıyor

Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’den çıkışı devam ediyor.

İSO 500 listesinde yer alan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 11 yılın en düşük seviyesinde. 43 yabancı şirketin ilk 500’den düştüğü görülürken kan kaybının devam edeceği öngörülüyor. Yabancı sermayeli şirketlerin sayısında yaşanan bu düşüş temel göstergeler içindeki paylarında da etkisini hissettirdi. 2020’de İSO 500’deki 110 yabancı sermayeli kuruluşun toplam üretimden satışlardaki payı bir yılda yüzde 32,1’den yüzde 31,3’e geriledi. Yabancı sermaye paylı kuruluşların Türkiye ihracatındaki önemi hâlâ büyük. Ancak ihracatta aldıkları payda da gerilemeler göze çarpıyor. Yabancı sermayeli şirketlerin İSO 500’ün toplam ihracatındaki payı, bir önceki dönemle kıyaslandığında yüzde 46,1’den yüzde 43’e düştü. Söz konusu şirketlerin genel Türkiye ihracatına katkısı 2020 yılında yüzde 18,6 düşerek 33,9 milyar dolardan 27,6 milyar dolara indi. İlgili şirketlerin genel ihracattaki payları ise 2019’da yüzde 18,7 iken, 2020’de yüzde 16,2’ye geriledi.

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