"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yılbaşındaki zam üç ayda eridi

26 Haziran 2024, Çarşamba 17:36
Enflasyondaki yükseliş nedeniyle asgari ücrete zammın ömrü üç ay sürdü. Dört kişilik ailede üç asgari ücretli olsa dahi o ailenin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi mümkün değil.

Temmuz ayına sayılı günler kala asgari ücrete zam beklentisi yeniden gündemde. Milyonlarca çalışan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretlerinin düzeltilmesini talep ederken hükümet bu yıl asgari ücrete ara zam yapmama konusunda ısrarını sürdürüyor. Gerekçe ise enflasyon hedeflerini tutturmak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75’i aştı. Beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayı için ise yüzde 26 civarında bir enflasyon bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en son mayıs ayında asgari ücret ara zammının gündemlerinde olmadığını yinelemişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da önceki gün katıldığı bir televizyon programında, “Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Hazirandan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim” dedi.

Ara zam yapılması zorunluluk

Ana muhalefet partisi CHP ise asgari ücrete ara zam yapılmasının bir zorunluluk olduğu görüşünde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve asgari ücret komisyonu 27 Aralık 2023’te bu yıl için asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak bir yıllığına belirlemişti. O dönem iktisatçılar, yapılan zammın 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kadar eriyeceğini ifade ediyordu. Enflasyondaki yükseliş nedeniyle asgari ücrete zammın ömrü üç ay oldu. DW Türkçe’nin haberine göre, Türk-İş’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 lira ile bu yıl ilk kez asgari ücretin üzerine çıktı. Mayıs ayında da 18 bin 969 lira ile asgari ücretin bin 967 lira üzerinde gerçekleşti. Türk-İş’e göre mayıs ayı yoksulluk sınırı 61 bin 788 TL seviyesinde. Buna göre dört kişilik bir ailede üç asgari ücretli bulunsa dahi o aile yoksulluk sınırına ulaşamıyor.

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret artmazsa herkes olumsuz etkilenir

    Yılbaşındaki zam üç ayda eridi

    Almanya'dan ''bölgesel savaş" uyarısı

    Türkiye'deki en büyük 500 şirket 24 sektörde toplandı

    Avustralya Filistin'i yine tanıyamadı!

    Mark Rutte, NATO'nun yeni Genel Sekreteri oldu

    Gazze'de 21 bin çocuk kayıp

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

    Böyle kriz görmedim

    Depremin gerçek sorumluları yargılanmadı

    Yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu etkiliyor

    Yangının hasarı 700 milyon

    Sırada aşar vergisi mi var?

    Şimşek de faizcilere çalışıyor

    İsrail’in niyeti Batı Şeria’yı da ilhak etmek

    Asgari ücretin artması şart

    Üretim olmadan fiyatlar düşmez

    Üniversite eğitimine yaş sınırı geldi

    Aile hekimliği krizi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oğlu da süreç kurbanı olan mağdur annenin beraati
    Genel

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar
    İbrahim Aktaşcı

    Altta kalanın canı çıksın
    Genel

    Böyle kriz görmedim
    Faruk ÇAKIR

    Hacıları da dinler misiniz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuma alışkanlığı
    Ali FERŞADOĞLU

    Böyle söyleyen “insafsız, vicdansız” değil mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Sünnette ehven-i şer
    Risale-i Nur'dan

    Haşir akidesinin hayatî neticeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.