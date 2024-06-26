Yılbaşındaki zam üç ayda eridi

Enflasyondaki yükseliş nedeniyle asgari ücrete zammın ömrü üç ay sürdü. Dört kişilik ailede üç asgari ücretli olsa dahi o ailenin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi mümkün değil.

Temmuz ayına sayılı günler kala asgari ücrete zam beklentisi yeniden gündemde. Milyonlarca çalışan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretlerinin düzeltilmesini talep ederken hükümet bu yıl asgari ücrete ara zam yapmama konusunda ısrarını sürdürüyor. Gerekçe ise enflasyon hedeflerini tutturmak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75’i aştı. Beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayı için ise yüzde 26 civarında bir enflasyon bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en son mayıs ayında asgari ücret ara zammının gündemlerinde olmadığını yinelemişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da önceki gün katıldığı bir televizyon programında, “Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Hazirandan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim” dedi.

Ara zam yapılması zorunluluk

Ana muhalefet partisi CHP ise asgari ücrete ara zam yapılmasının bir zorunluluk olduğu görüşünde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve asgari ücret komisyonu 27 Aralık 2023’te bu yıl için asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak bir yıllığına belirlemişti. O dönem iktisatçılar, yapılan zammın 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kadar eriyeceğini ifade ediyordu. Enflasyondaki yükseliş nedeniyle asgari ücrete zammın ömrü üç ay oldu. DW Türkçe’nin haberine göre, Türk-İş’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 lira ile bu yıl ilk kez asgari ücretin üzerine çıktı. Mayıs ayında da 18 bin 969 lira ile asgari ücretin bin 967 lira üzerinde gerçekleşti. Türk-İş’e göre mayıs ayı yoksulluk sınırı 61 bin 788 TL seviyesinde. Buna göre dört kişilik bir ailede üç asgari ücretli bulunsa dahi o aile yoksulluk sınırına ulaşamıyor.