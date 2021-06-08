Yıldız Holding ikinci oldu

Yıldız Holding, her yıl on binlerce üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen “En Gözde Şirketler” araştırmasının holdingler sıralamasında bu yıl ikinci sırada yer aldı.

Realta Danışmanlık tarafından 2009 yılından bu yana üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 70 binin üzerinde genç yeteneğin görüşleriyle şekillenen “En Gözde Şirketler” araştırmasının sonuçlarına göre Yıldız Holding, “holdingler” sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Her yıl kariyerlerinin henüz başındaki gençlerin tercihleriyle belirlenen listede şirketlerin sahip oldukları çalışma ortamı, kurum kültürü, kişisel gelişime yaptıkları yatırımlar gibi kriterler dikkate alınıyor.

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