Yoksulluk sınırı 20 bin 818 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL’ye yükseldi.

Gıda fiyatları ise haziranda yıllık yüzde 117,3 artarkten, açlık sınırı asgari ücretin yüzde 50,3, yoksulluk sınırı ise asgari ücretin yüzde 389,5 oranında üzerinde yer aldı. Türk-İş’ten yapılan açıklamada, ücretli, maaşlı, yevmiyeli çalışanlar ile esnaf, emekli ve öğrencilerin içinde yaşadığı fiili hayat pahalılığı, enflasyon bugün sıfırlansa bile gelirleri artmadığı sürece aynı kalacağı, üstelik fiyatların hızla tırmanmaya devam edeceğini belirtildi. Açıklamada, “Sürekli artan benzin ve motorin fiyatları da üretici ve tüketici fiyatlarını arttıran en başat sürükleyici etkenlerdendir. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ile yaşam mücadelesi verilmesi kaçınılmaz görülüyor.” denildi. Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması 2022 Haziran ayı sonuçlarını açıkladı.Buna göre, mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 6,2; son 12 aylık artış da yüzde 117,3 olduBekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 8 bin 313 liraya ulaştı. Açıklamada, "Bir kişiye neredeyse iki asgari ücret gerekiyor" ifadesi yer aldı. Açlık sınırı 6 bin 891 lira ile mevcut asgari ücretin 2 bin 137 lira üzerine çıktı. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.