Yüksek Hızlı Tren biletlerine de zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldı. Yeni tarife ile Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL’den 780 TL’ye çıktı.

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Köprü ve otoyol zamlarına büyük tepki TCDD Taşımacılık AŞ, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı. Yeni tarife ile; Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL’den 780 TL’ye, Ankara-Konya güzergahı 250 TL’den 360 TL’ye, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 TL’den 390 TL’ye çıktı.

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