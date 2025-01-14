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14 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Köprü ve otoyol zamlarına büyük tepki

14 Ocak 2025, Salı 14:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepki gösterdi.

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Yavuzyılmaz, son bir yıl içinde yüzde 288 ile yüzde 453 oranları arasında zam yapan iktidarın vatandaşı soyduğunu söyledi. Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, zamların astronomik olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz’ın ifadeleri şöyle: 

“AK Parti, 13 Ocak 2025 itibariyle köprü, tünel ve otoyolların araç geçiş ücretlerine astronomik seviyede zam yaptı. Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı Çanakkale Köprüsü yüzde 288, Osmangazi Köprüsü yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 300, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yüzde 453, Bunun adı vatandaşı soymaktır!”

Ankara - anka

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Yüksek Hızlı Tren biletlerine se zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldı. Yeni tarife ile Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL’den 780 TL’ye çıktı. TCDD Taşımacılık AŞ, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı. Yeni tarife ile; Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL’den 780 TL’ye, Ankara-Konya güzergahı 250 TL’den 360 TL’ye, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 TL’den 390 TL’ye çıktı.

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