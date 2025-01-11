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11 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Müteahhitler eliyle soygun mu var? - Cüneyt Özdemir'den Ulaştırma Bakanına zor sorular...

11 Ocak 2025, Cumartesi 01:58
GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR, "TÜRKİYE 3-5 TANE MÜTEAHHİDE ÇALIŞIYOR. ZARAR EDEN PROJELERE NEDEN GÖZ YUMULUYOR?" DİYE SORDU.

BEDELİNİ NİYE BİZ ÖDEYELİM?

Özdemir "Bir yandan hep beraber çilesini çekelim, enflasyonu düşürelim, üzerimizde uygulanan bu yanlış ekonomik modelin bedelini biz ödeyelim tamam, ama bir yandan da bir bütün bir Türkiye 3-5 tane müteahhide çalışıyor. En azından böyle bir izlenim doğuyor. Artık tamamen 'Biz ne yaparsak yaparız, hiçbir şey olmaz' durumuna geçildi" ifadelerini kullandı.

DELİ DUMRUL KÖPRÜSÜ GİBİ

Ekonomi yazarı Ege Cansen de "Deli Dumrul köprüsüne" benzettiği köprü ve otoyollara, geçsek de geçmesek para ödüyoruz diye yazdı. Osmangazi Köprüsünden örnek veren Cansen "geçiş ücreti 555 tl, firmaya hazinece ödenen ödenen 1383 TL." dedi. Öte yandan Bakan Uraloğlu 2025 yılı için köprü ve otoyol ücretlerine uygulanacak zamla ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, konuyu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

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MÜTEAHHİTLER ELİYLE SOYGUN MU VAR?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi YouTube kanalında Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun zarar eden projelere sessiz kalmasını eleştirdi.

Özdemir şunları söyledi: “Buradan samimiyetle Abdülkadir Uraloğlu’na sormak istiyorum yani daha ne kadar seyredeceksiniz? Sadece Mehmet Şimşek mi bu enflasyonla mücadele edecek? Bir yandan memura % 12 zam yapılırken, bir yandan emekli onu bile alamazken yani açlık sınırında yaşarken, insanlar asgarî ücrete mahkumken fiyatlar alıp başını böylesine gitmişken önümüzden geçen trenleri böyle hep beraber seyretmek zorunda değiliz milletçe. Bunu bir kader gibi yaşamak zorunda değiliz. Ben bir defa Yap-İşlet-Devret modeline karşı değilim gerçekten. Bunun iyi örnekleri de var. Türkiye’nin altyapısının geliştirilmesine asla karşı değilim. Yurt dışına çıkıyorsunuz, Yunanistan’a gidiyorsunuz, Avrupa ülkelerine gidiyorsunuz, hatta Amerika’ya gidiyorsunuz bizim köprüleri, yolları bulamıyorsunuz tamam buna karşı değilim. AK Parti’nin bir Kalkınma Projesi olarak kurulduğunu ve bunu öncelediği tartışılabilir, konuşulabilir. Ama bu kadar zarar eden projeleri biz neden seyrediyoruz? Neden bu kadar har vurup harman savuruyoruz?”

Yanlış ekonomik modelin bedelini halk ödüyor

“Böyle bir şey özel bir sektörde yapabilir misiniz?” sorusunu soran Özdemir, “Şimdi ben Abdülkadir Uraloğlu’nn geçmişine baktım. 1989 yılından beri farklı bölgelerde karayollarında çalışıyor. Anlaşılan iyi bir devlet memuru ama biraz da milletin gözüyle, bir iş adamı gözüyle bakmak lazım. Abdülkadir Bey şu andaki bu seyrettiği tabloyu herhangi bir özel şirkette yapabilir mi? Yaptırttı mesela şu anda iş verdiği müteahhitlerin şirketlerinin herhangi birinin yöneticisi olsa ve şu anda bu kadar zarar eden projeleri yapıyor olsa muhtemelen derler ki “Bir dakika, kusura bakma burada bunu yapamazsın, bu kadar zarar olmaz.” Şimdi bu kadar zarar var ortada ve bu zarar arttıkça artıyor ve hiçbir şey yapılmıyor. Ben bunu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Bir yandan hep beraber çilesini çekelim, enflasyonu düşürelim, üzerimizde uygulanan bu yanlış ekonomik modelin bedelini biz ödeyelim tamam ama bir yandan da bir kader gibi bütün bir Türkiye 3-5 tane müteahhide çalışıyor. En azından böyle bir izlenim doğuyor. Yani bu izlenimin doğmaması için en azından bir iki tane göstermelik adım atılır, o bile atılmıyor. Artık tamamen ‘Biz ne yaparsak yaparız, hiçbir şey olmaz’ durumuna geçildi” ifadelerini kullandı.

Nurseza Parlakoğlu - Muş

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Geçsek de geçmesek de ödüyoruz

Ekonomi yazarı Ege Cansen “Deli Dumrul köprüsüne” benzettiği köprü ve otoyollara geçsek de geçmesek de para ödediğimizi söyledi.

Geçiş ücreti 555 TL firmaya hazinece ödenen ödenen 1383 TL. Cansen yazısında, “Uyarı! Altyapı yatırımları hem çok büyük paralara mal olduğu, hem de “sosyal fayda sağlar” kutsal şalıyla örtüldüğü için, en insafsız savurganlık ve hırsızlıklar bu alanda oluşur” dedi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı için köprü ve otoyol ücretlerine uygulanacak zamla ilgili açıklama yaptı. NTV’ye konuşan Uraloğlu, “Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Haber Merkezi

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