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16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yumurta fiyatları da artıyor

15 Eylül 2021, Çarşamba 22:25
Orta boy yumurtanın fiyatı üreticide 80 kuruşa dayandı.

Geçen haftaya kadar 73 kuruş olan yumurtanın adet fiyatı geçen yılın aynı döneminde 43 kuruştu. Üreticiler, “Bir yumurtanın üreticiden çıkış fiyatının 1 TL olması gerekiyor. Aslında maliyetlerdeki artışa bakınca ‘Yumurta fiyatlarına zam geldi’ demek komik oluyor” dedi.

Sputnik’in haberine göre, son dönemlerde birçok ana gıda ürününde fiyat artışları yaşanıyor. Meyve-sebzeden, et ve süt ürünlerine kadar her üründe yükselen fiyatlar tüketicinin birinci gündem maddesi konumunda. Son günlerde fiyat artışı dikkat çeken bir diğer ürün ise yumurta. Yumurtanın adet fiyatı üreticide 80 kuruşa dayandı. Geçen yılın aynı döneminde 1 adet yumurtanın fiyatı 43 kuruş seviyelerindeydi. Geçen hafta itibariyle 1 yumurta üreticide 73 kuruşa satılıyordu.

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