Yumurtaya % 100 zam

30 lira olan 30’luk yumurta kolisinin fiyatı 60 liraya çıktı. Üreticiler maliyetlerin ciddi oranda arttığını ifade etti.

Birkaç hafta önce 30 lira olan 30’luk yumurta kolisinin fiyatı 60 liraya çıktı. Artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yansıyor. Bu ürünlerden biri de yumurta. Üretici, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Birkaç hafta önce 30’luk kolisi 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi.

Diyarbakır’da da yumurta fiyatlarına zam yapılarak 30’luk yumurta kolisi 60 lirayı buldu. Zarar ettiklerini söyleyen üretici, fiyatın 70 liraya çıkması gerektiğini söylüyor. Diyarbakır’da yumurta işletmeciliği yapan Vehbi Yalın, yumurta üretim maliyetlerinin ciddi oranda arttığını ve üreticilerin zararda olduğunu söyledi. Artan maliyetlere dikkat çeken Yalın, fiyatın 60-70 lira bandına gelmesi gerektiğini söyledi. Yalın “Şu anki fiyatlara göre bile üretici hala zararda” dedi.