Zamlar hız kesmiyor

Gıda fiyatlarına gelen zamlardan şeker de nasibini alırken, bir zam da benzine yapıldı.

Seçim sonrası gıda fiyatlarına gelen zamlar devam ediyor. Şeker fiyatlarınaysa ‘sessiz sedasız’ zam geldi. Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), toptan şeker satış fiyatlarına mayıstan bu yana dokuz kez zam yaptı. Türkşeker tarafından 8 Mayıs’ta KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olarak belirlenen toz şeker, 14 Ağustos’ta 24 TL’ye çıktı. Böylece şeker son 14 haftada toz şekerin toptan fiyatı yüzde 29,7 zamlandı.

Kamuoyuyla paylaşılmıyor

Ama Türkşeker, bu sefer zam uygulamasında farklı bir yol tercih ediyor. Önceki yıllarda tek seferde yaptığı zamları son dönemde haftalara yayarak ufak ufak yapmaya başladı. Ayrıca daha önceki yıllarda Türkşeker’in resmi sitesinde fiyat artışlarına yönelik bilgilendirme notu paylaşılırken, son dönemdeki haftalık zamlar kurum tarafından kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bunun yerine zamlı fiyat listeleri fabrikalara yazı şeklinde iletiliyor.

Benzin de nasibini aldı

Benzinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4’e ulaştı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün gece benzine yine zam yapıldı. Zam miktarı ise 1 lira 55 kuruş oldu. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38,23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi