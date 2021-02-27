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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Elif Şiir Sayfası

27 Şubat 2021, Cumartesi
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

 YENİ ASYA

YENİ ASYA her daim verir gerçekten haber. 

Çünkü RİSALE-İ NUR, ona olmuştur rehber. 

Yeni Asya ne derse hemen herkes doğru der. 

Günü birlik şeylerle vaktini etmez heder. 

 

Deniz feneri gibi şüphesiz vardır ünü. 

Aydınlatır elbette yarını ve bu günü. 

Şüphesiz pusuladır gösterir doğru yönü. 

Hayrette kalanlara hakikatin dürbünü. 

 

Hakikatin gür sesi oluyorsun her zaman. 

Üstadın efkârından ayrılmazsın hiçbir an. 

Sadece ve sadece İslâmın derdiyle yan. 

Hab-ı gafletten artık âlem-i İslâm uyan. 

 

İttihad-ı İslâm’a artık hazırdır zemin. 

Nurun neşriyatıyla gerçek olur ol, emin. 

Ahir zamanda elbet kuvvet bulacak bu Din. 

Canla başla çalışın kırılmasın ümidin. 

 

İstikbal İslâm’ındır bunda yoktur elbet şek. 

Bunun için çok çalış, uhuvvet tohumu ek. 

Huda suyuyla sula gayretin olmalı pek. 

Bu hizmet devam eder kıyamet kopana dek. 

 

Şaşırmaz ve şaşırtmaz dosdoğru bir pusula.  

Kalemini satmadı dünyalık para pula 

Kâinat bomba olsa kulluk etmedi kula. 

Zübeyri çizgidedir her zaman Yeni Asya 

 

Eşin yok, benzerin yok Bab-ı Âlide elbet. 

Doğru bildiğin yolda ilelebet sebat et. 

Rüzgârgülü olmadın hakka ettin işaret. 

Üstadımın yolunda yürümeye hep azmet 

 

Batıl zail olacak galip gelecektir hak. 

Söylediğin sözlerin sonucuna daim bak. 

Başın öne eğmedin alnın açık yüzün ak. 

Her zaman çığır açtın geçmişin hep pir u pak.  

 

Hak, hukuk ve adalet, hürriyet-i şeriyye. 

Demokrasi, elbette en büyük bir hediye. 

Her zaman buna göre hep baktığın zaviye. 

Bu böyle devam eder elbet ilânihaye. 

 

İstibdat-ı mutlakla yapıyorsun cihadı. 

Süfyanla mücahede manen cihadın adı. 

Bunlara dikkat çeker budur onun feryadı. 

YENİ ASYA, Mehdi’nin dalgalanan bayrağı 

***

Sonbahar

Bu son düşen yaprak değil

Sonbahar

Her tarafta hazan olmuş

Yapraklar

Sonsuzluğun ayinesi bu bahar

Arkasında neşe ve mutluluk var..

Bu soluk, bitkin haliyle havalar,

Derin bir manayı içinde saklar.

Sonbahar

Arkasında yepyeni bir uyanış var.

Giderken yapraklar

Kırık kırık ince taze yapraklar

Hayatın bohçasını sarar.

Bu sararan sarı yeşil yapraklar

Hayat memat meselesini 

Ortaya koyar.

Hayat döner zaman döner ve havalar,

Hepsinin içinde yüz binlerce hikmet var.

Bu kitap bu sayfa bu yepyeni mektup,

Rabbinden gelen emirleri saklar...

Oku yeniden kâinatı her harfin bir manası var.

Güzel gören güzel düşünür,

Güzel düşünce hayata anlam katar...

Cihan Canbaz

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