Vatanseverlik turnusolü

Ramazan Bayramını geride bıraktık.

Bayramın en güzel yanı çocukluğumdan beri yaptığımız akraba ziyaretleri olmuştur. Büyükler ziyaret edilir hal hatır sorulur her zaman ziyaret edemesek bile bayram ziyaretleri ile bir nevi gönülleri alınır. Fakat ne yazık ki ülkemizdeki hastalıklı siyaset anlayışı bayramlarımızı da bizlere zehir etmeden bu toprakları rahat bırakmayacak gibi görünüyor.

Ben bayram günü millet ittifakını desteklediğim için türlü iftiralara maruz kalmak zorunda değilim. Ya da para basmanın ekonomi için ne kadar mantıklı bir şey olduğunu bu şekilde ekonomide istikrarın nasıl güzel bir şekilde sağlandığını dinlemek zorunda da değilim. Susmak ile konuşmak arasında tercih bizlere kalmış elbet. Ama konuşursam kalp kırmaktan korktuğumdan susmayı tercih ediyorum.

Oysa söylemek istediğim tonlarca şey var. Mesela şunu demek istiyorum: Dolaylı yoldan beni vatana ihanetle suçluyorsun ya hani… Topraklarımız geri dönülmez şekilde kirletilirken verimli ovalarımız çoraklaşırken su kaynaklarımız göz göre göre kirletilirken sessiz kalmak vatan hainliği değil mi? Yaylalarımız betona boğulurken sessiz kalıyorsun, vatanına ihanet etmiş olmuyor musun?

Mesela o ağzınıza doladığınız kuyruklar bu gün 2023 Türkiye’sinde yaşanıyor görmüyor, görenlere de yalancı diyorsunuz. İnsanları yalancılıkla suçlamak, sorunlarını küçümsemek toplumu karıştırmak değil midir? Ülkenin sahip olduğu varlıklar satıldı, torunlarımız bile borç yükü altında. Paramız pul olmuşsen bunları göz ardı edip vatansever oluyorsun da ben mi vatanı sevmiyorum?

AKP döneminde gazetemizin sesi kısılmak istendiği için türlü ekonomik sıkıntılara girdik. Kısa kesmek zorundayım. Yoksa eğitiminden liyakatine, afetlere hazırlıksızlıklarından, dinin nasıl siyasete alet edildiğine insanların nasıl dinden soğutulduğuna dair çokça söylenecek söz var. Medyanın nasıl boyunduruk altına alındığına, ahlaki yozlaşmanın bu dönemde nasıl pik yaptığını ve bu toprakların insanlarının birbirine düşman edilmesini dahi göze alacak şekilde siyasi ağız kullanılmasına dair tonla sözüm var.

Ben, ülkemiz iyi bir şeyler yapsa bile kullandıkları ayrıştırıcı dil yüzünden insanların sevinmediğini göremeyecek kadar kör de değilim.

Hepsi bir yana bence vatanseverlik ahlaktır ve adalettir. Vatanseverlik bunların temin edilmesini talep etmektir. Okuduğum tüm tarih kitapları adaleti yüceltenlerin her bakımdan ihya olduğunu adaleti ayaklar altına alanların ise tarih sahnesinde kaybolduklarını yazar. Biz yalancı baharların değil hakiki baharın peşindeyiz.