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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Açık mektup

Esra Nur ALBAYRAK
16 Temmuz 2023, Pazar
Sevgili din kardeşlerime açık mektubumdur. Gözlerinizi kapamakla hesaptan kurtulamazsınız!

Evet gözler kapalı belki vicdanlar da susmuş lakin hesap var! Hatırlatmak istedim. Çünkü konuşmazsam ben de mesul olacağım. Zan üzere söylenen her söz aksi durumda gelip yakanıza yapışır, uyarmak istedim.

Tartışmalı bol iftira ve aldatma siyasetine dayalı seçim dönemini geride bıraktık. İnanmak isteyen inanmak istediğine inandı ve oy kullandı. Siyasilerden emellerine ulaşanlar yahut hevesleri kursaklarında kalanlar oldu. Oyumuzu kullandık ve o vazife bitti. Lakin her bir müminin başına açılmış davadaki vazife devam ediyor.

Uyarmak zorundayım kardeşlerim. Söylemek zorundayım. Birbirinize oy verdiği parti üzerinden yaptığınız yakıştırmalarda ne denli büyük bir vebalin altına girdiğinizi söylemek zorundayım. Ortaya attığınız, yalnız sizin siyasi görüşünüzden olmama deliline dayalı iddialarınızla, ülkemizin uhuvvetini nasıl zehirlediğinizi duyurmak zorundayım.

Aynı dinden, aynı dilden, aynı memleketten olduğunuz belki yakinen tanışıklığınız olan iyi bir mümin olduğuna, iyi bir insan olduğuna yakinen şahit olduğunuz insanları nasıl incittiğinizin farkında değilseniz farkına varmanıza yardımcı olmak zorundayım.

Elinizdeki tek delil siyasi tarafgirlikken ve bu delilin size Kâbe hürmetindeki birlik bağlarını unutturduğu aşikarken ben sizlere bu birlik bağlarını hatırlatmak zorundayım.

Herkes her meseleye aynı pencereden bakamayacağı gibi herkes her meseleyi aynı derinlikte de inceleyemez. Lakin herkesin size göre doğru ya da yanlış bir fikri vardır mutlaka. İşte bu fikirleri beyan hürriyetine de sahibiz şükür. Lakin bir şart ile! Aklımıza her gelen yahut sosyal mecralarda önümüze düşen her fikri, her gönderiyi edep ve yukarıda saydığım düsturların süzgecinden geçirmek zorundayız.

Evet seçimler geride kaldı fakat bu seferde öngörülen zamların kapımıza dayanması gündemde. Söylemek isterim ki iktidar yanlısıyla muhalifiyle hepimiz aynı gemideyiz kardeşler. Eklemek isterim ki eleştirme hakkımızı kullanırken bizimle aynı gemide olan kardeşlerimizi incitmeyelim. İncinsek de incitmeyelim. Siyasi tarafgirlik gözlüğünü çıkaramayanlar, usulünce yapılan eleştirileri şahsına yapılmış gibi zannedebilir onlara da usulüyle anlatalım.

Zor bir süreçten geçiyoruz. Fakat biz manevi rabıtaları güçlü çok renkli ve bu renkliliğinden beslenerek çok güzel bir medeniyet inşa edebilmiş köklü bir toplumuz, unutmayalım. Potansiyelin farkına vardığımızda gelişmemizin önünde hiçbir engel kalmaz. Fakat kontrolsüz söylenmiş her söz bu milletin ruhunda derin yaralar açar bilelim. Birlik ve beraberlik bağları zayıflamış bir toplumu ise ne maddi ne de manevi anlamda hiçbir ekonomik unsur ayağa kaldıramaz. Uyanalım!

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