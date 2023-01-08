İbret levhaları asıldı - Bediüzzaman’dan, Yunus Emre’ye... Birçok vecize mezarlığı süslüyor

Çorum Belediyesi’nin mezarlıkların girişlerine astığı anlamlı ve ibret veren levhalar dikkat çekiyor. Levhalarda Ayet, Hadis ve anlamlı sözler yer aldı.

ERDOĞAN DİNÇ - ÇORUM -YENİ ASYA

Çalışmayla, insanların tefekkür dünyasına küçük bir dokunuş yaparak mezarlık girişine ölüm hakikatini anlatan Ayet ve Hadis-i Şerif mealleri ile İslam âlimlerinin, şair ve yazarlarımızın güzel sözlerini herkesin okuyabileceği büyüklükte yazıldı. ‘Lezzetleri acılaştıran ölümü çokca hatırlayın’ Hadis-i Şerif'in gereği yapılmış oldu.

Nasihat istersen ölüm yeter

Bu mesajlar, gerek cenaze defin sırasında gerekse kabir ziyareti sırasında insanların tefekkür etmesine vesile olmaktadır. Bediüzzaman, Yunus Emre, Mevlana, Âşık Veysel... gibi bir çok kişinin sözleri mezarlığın girişini süslüyor. Risale-i Nur'dan yazılan bölümde; “Nasihat istersen ölüm yeter. Evet ölümü düşünen dünya sevgisinden kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır” (Said Nursi) yer aldı.

“HUZUR TEPESİ” MEKANI YAPILACAK

Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, yaptığı açıklamada; ayrıca mezarlık içinde yüksek bir yere ‘huzur tepesi’ adını verdiği bir mekân oluşturarak, insanların orada Kur’an-ı Kerim, meal, Hadis-i Şerifler veya bazı dinî kitaplardan tefekkür bahislerinin okunacağını belirti.