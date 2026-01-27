Peygamberler diyarında UMEK toplantısı - Nur hadimleri Halil İbrahim sofrasında

Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu’nun (UMEK) üç aylık periyodik toplantısı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen eğitim temsilcilerinin katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleşti.

ŞANLIURFA - ERKAN TÜRK

[email protected]

Hz. Adem’in (as) tarım yaptığı ve M.Ö. 10.000 yılına ait olduğu düşünülen, dünyanın en eski ibadethanesi olan Göbeklitepe’nin bulunduğu Peygamberler diyarı Urfa’dayız. 3 aylık periyodlar halinde, farklı mahallerin ev sahipliğinde yapılan Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu (UMEK) toplantısı, uhuvvet ve muhabbete vesile oluyor. Son durağımız 9-10-11 Ocak tarihlerinde peygamberler şehri Şanlıurfa oldu. İlk gün umumî Risale-i Nur dersine iştirak edilerek Urfalı Yeni Asya Nur talebeleri ile tanışıldı. İkinci gün UMEK toplantısı yapıldı. Üçüncü gün ise ziyaretler gerçekleştirildi.

Meşveretin önemi

Bölge eğitim temsilcilerimizin katıldığı meşveretimizde güzel bir fedakârlık ve sorumluluk örneği yaşandı: Güney Marmara bölge temsilcimiz Bursa’dan Ragıp Doğan Ağabeyimiz meşverete katılmak için gidiş-dönüş bileti almış olmasına rağmen uçağı üç sefer rötar yaptığı ve bir gün havalimanında beklemesine rağmen, hava şartları sebebiyle meşverete yetişemediği için katılamadı. Temsilcimizin meşverete katılmak için gösterdiği fedakârlık örneği sonraki nesillere hüsn-ü misal olması için toplantı karar defterine geçti.

Gençlerin teklifleri UMEK gündeminde

Cumartesi günü UMEK meşvereti yapıldı. Toplantımızın ekseriyeti Bursa’da yapılan 6. Gençlik Şûrası tekliflerine ayrıldı. Üniversite Nur Talebelerini temsilen Asım Bera Ataseven ve Abdurrahman Yetim katıldı. Yaşıtlarının tekliflerini aktaran gençleri eğitimci ağabeyleri ilgiyle dinledi. Gençlerden gelen makul teklifler kararlaştırıldı. UMEK olarak gençlerinin teşviki ve motivasyonunun sürekliliği için mentor ağabeyler seçildi. Diğer taraftan 7. Gençlik Şûrası organizasyonu başlatıldı. Toplantıda bölgelerden gelen eğitim komisyonu teklifleri müzakere edildi. Haşir Risalesi’nin 100. yıl etkinlikleri planlanması için Yönetim Kuruluna teklif verildi. Malum Şam’da Hutbe-i Şamiye’nin 2011 yılında yapılan yüzüncü yıl etkinliklerinde kamuoyuna verdiği intiba takdire şayandı. Yine bu manada Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri’nde yapılacak Haşir Risalesi 100. yıl etkinliği Nur talebeleri arasında ittihad-ı Nur’un ilk adımları olması temennî edildi.

Dershane hayatı nasıl olmalı?

Diğer bir gündem konusu ideal dershane-i Nuriye hayatıydı. İdeal dershane hayatı konusu 6. Gençlik Şûrası’nda müzakere edilirken üniversiteli Nur talebeleri kardeşlerimiz özellikle şu hususları nazara verdiler: Dershane ve öğrenci hizmetleri ile ilgilenen ağabeylerin özellikle iletişim becerisinin bulunması, problem çözebilme istidadının olması, gençler ile muhabbet edebilmesi, gençler ile arasında kuşak çatışması olmayacak yaş aralığında olması gerektiğini belirttiler. İl ve mahal eğitim komisyonlarımızın dershane ve öğrenci hizmetleri ile ilgilenen ağabeylerimizi istihdam ederken bu hususların dikkate alınmasının önemi UMEK tarafından özellikle vurgulandı.

Okuma seferberliği ve yaz okulu

Okuma seferberliği başlatılması ve talebeler arasında tatlı bir yarış olması için Risale-i Nur bilgi yarışmaları planlandı. Bilgi yarışmasının final bölümünün Konya veya Ankara merkezli olarak 17 Mayıs’ta Gençlik Şöleni havasında yapılmasına karar verildi. Gençlik Şöleni’nin umumî bir faaliyet olması amaçlandı. Yaz tatilinin çok uzun olmasının, gençlerin sanal dünyaya veya yaz rehavetine kapılmalarına yol açabildiğine dikkat çekildi. Bunun için de Ankara’da 6-31 Temmuz tarihleri arasında umumî Risale-i Nur Yaz okulu açılması kararlaştırıldı. Bu proje ortaokul ve lise öğrencilerinin Nur Talebesi olarak yetişmesini sağlayacak kapsamlı bir çalışma olacak. Dilek ve temenniler bölümünde ise hüsn-ü misal mahal öğrenci faaliyetleri ve etkinlikler paylaşıldı.

Haliliye mesleğinin temsilcileri

Nur talebeleri muhabbet fedaîsi olması hasebi ile Haliliye mesleğinin bu zamandaki temsilcileridir. Urfalı Yeni Asya okuyucuları Halil İbrahim’in sofrasında Nur Talebelerini misafir etti. Yöresel yemekler ile midemiz gıdasını alırken aynı sofrada yapılan samimî sohbetler ile kalbimiz ve ruhumuz gıdasını aldı. Halil İbrahim misafirperverliğini bizlere yaşattığı için Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı meşveret heyetine şükranlarımızı sunuyoruz.



Üstad Said Nursi'nin 1960'ta Şanlıurfa'da ilk defnedildiği kabristan.

Mübarek mekânlara ziyaretler

Urfalı Nur talebelerinin mihmandarlığında ziyaretlerimizi yaptık. İlk durağımız İpek Palas Otel 27 numaralı odaydı. Maziye gittik 23 Mart 1960 gününü tefekkür ederek Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî ile vedalaştık. İlk defnedildiği Halilü’r-Rahman dergâhındaki yıkılmış kabri başında Fatihalar okuduk. Allah’ın dostunun (Halilullah) doğduğu mağarayı ziyaret ettik. Nemrud’un zulmü akabinde insanlık kimin ile dost olması gerektiği ayan olmuş, Allah da dostunu yalnız bırakmadığı Halil’i için adetullahını değiştirmişti. “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selâmetli ol!” demişti.

Bir sonraki durağımız Hz. Eyyüb’ün (as) makamı oldu. Amansız bir hastalığa yakalanan Eyyüb peygamberin iyileşene kadar kaldığı yer olarak bilinen ve Hz. Eyyüb’ün sabrını örnek almak için Eyyübiyeyi ziyaret ettik. Bu olaylar tarihte yaşanmış küçük bir olay değil, her insanın dünyasında büyük etkisi olan küllî hadiseler idi.