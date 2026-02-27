57 yıllık çınara muhteşem kutlama

GAZETEMİZİN 57. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İZMİT'TE DE BÜYÜK BİR COŞKU VE YOĞUN BİR KATILIMLA KUTLANDI.

57. yıl coşkusu Güneşli’de yaşandı - Basılıdan dijitale aynı istikametli duruş

Gayemiz hakikati duyurmak... - (Merhum) Mehmet Kutlular’dan Hizmet Hatıraları

Tarihî bir görev yapıyoruz

Çınar duruşu

Yön gösteren kutup yıldızı gibi

Yeni Asya’nın yolu

Yeni Asya’nın kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla İzmit Temsilciliği tarafından düzenlenen kutlama programı, yoğun katılımla ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Ramazan ayı münasebetiyle iftar programıyla başlayan etkinliğe çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetli katıldı. Hanımlar kendileri için ayrılan bölümde programa iştirak ederken, çocuklar da bu anlamlı atmosferi paylaşma imkânı buldu.

PEKEL SELÂMLAMA KONUŞMASI YAPTI

İftarın ardından akşam namazının eda edilmesiyle devam eden programda, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel bir selâmlama konuşması yaptı.

Pekel, konuşmasında Yeni Asya’nın tarihî gelişimi ve yayın çizgisi hakkında bilgiler vererek, Risale-i Nur perspektifinde yürütülen yayıncılık anlayışının önemine dikkat çekti.

Yatsı ve teravih namazlarının cemaatle kılınmasının ardından başlayan kutlama programının sunuculuğunu Süleyman Alp Özcan üstlendi. Program, Abdurrahim Peker tarafından okunan Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı.

ATİK: BU DAVA NESİLDEN NESİLE AKTARILAN BİR SADAKAT ZİNCİRİDİR

Daha sonra kürsüye gelen Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, yaptığı açılış konuşmasında “Biz bu hizmete ömrünü vakfeden, saçını burada ağartan, sessizce, ama büyük bir sadâkatle omuz veren ağabeylerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Yeni Asya Gazetesinin kuruluşunda emeği geçen, bir taş koyan, bir dua eden, bir fedakârlık gösteren herkese gönülden şükran borçluyuz. Çünkü bizler bu hizmette istihdam edilmeyi bir görevden öte bir lütuf olarak görüyoruz.

Cenab-ı Hakk’ın bu daire içinde bizlere yer vermesi başlı başına bir şükür vesilesidir. Temennimiz; hangi şartta olursa olsun hizmetin devamlılığını sağlamak ve bu emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşımaktır. Bu dava, şahıslarla sınırlı bir gayret değil; nesilden nesile aktarılan bir sadâkat zinciridir. Bizler bugün bir nöbeti devralmış bulunuyoruz ve bu nöbeti aynı ihlâs ve kararlılıkla geleceğe taşımak mecburiyetindeyiz. Rabbimizden niyazımız, birliğimizi daim, hizmetimizi makbul eylemesidir” diyerek konuşmasını tamamladı.

YAŞAR: TOHUMDAN ULU BİR ÇINARA

Program, edebiyatçı-yazar İslam Yaşar’ın “57 yıllık istikrarın sırrı ” konulu konuşmasıyla devam etti. Yaşar, “Yeni Asya zor şartlarda küçük bir tohum olarak başlamış, fakat zamanla kök salıp dallanarak bir çınar gibi büyümüş ve artık milletin ve cemaatin malı hâline gelmiş müşterek bir dava hareketi olmuştur.

Aidiyet şuuru sayesinde herkes onun başarısını kendi başarısı bilmiş; siyasî, hukukî ve toplumsal badireler karşısında dağılmak yerine güçlenmiş, sarsıldıkça kök salmıştır.

Risale-i Nur Külliyatı’nın terbiyesiyle yoğrulan nesilleri yetiştirme vazifesini üstlenen gazete, sadece bir yayın organı değil; aynı zamanda bir mektep olmuş, cemaatin sesi olarak maddî ve manevî destek, dua ve fiilî gayretle yoluna devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

57. YIL PASTASI KESİLDİ

Konuşmaların ardından gazetenin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesim töreni gerçekleştirildi.

Eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile yazarların katıldığı törende çocuklar da bu anlamlı âna sevinç gösterileri ile eşlik etti.

ÖNBAŞ: ÜSTAD İTİDALLİ BİR MATBUAT DİLİNİ BENİMSEDİ

Programın ilerleyen bölümünde akademisyen-yazar Prof. Dr. Ömer Önbaş bir seminer verdi. Önbaş, “Said Nursî İstanbul’a gelerek gazetelerde yazılar kaleme almış, meşrutiyeti adalet ve meşruiyet temelinde savunmuş; bunun içeriğinin Kur’ân ve Asr-ı Saadet ölçüleriyle doldurulması gerektiğini ifade etmiştir. Şeriatın istibdatla hiçbir ilgisi olmadığını, bilakis adaleti tesis etmek için geldiğini vurgulamıştır.

Birinci Said döneminde gazetecilik ve meşrutiyet müdafaası öne çıkarken, İkinci Said’de iman hakikatlerini ispat etmeye yönelmiş, Üçüncü Said’de ise matbuat ve mektuplarla kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürmüştür. İtidalli bir matbuat dili benimseyerek zamanın cemaat zamanı olduğunu belirtmiş ve iman ile Kur’ân hizmetini esas almıştır.” dedi.

SADAKAT ERLERİNE HİZMET BERATI TAKDİM EDİLDİ

Gecenin sonunda, 50 yıldır istikamet ve sadâkatle gazeteyi takip eden okuyuculara “Hizmet Beratı” takdim edildi.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından program, toplu fotoğraf çekimi ve pasta ikramı ile sona erdi.

Yeni Asya’nın 57 yıllık köklü geçmişinin yad edildiği program, katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İzmit - Süleyman Alp ÖZCAN

Fotoğraflar: Erhan AKKAYA - YENİ ASYA