21 ŞUBAT'A ÖZEL: 57. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin müellifi olduğu, çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak ve ‘Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır’ idealiyle yola çıkan ve 21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atarak o günden bugüne dek medyanın yüz akı olmuş ve kıyamete kadar da bu özgün duruşunu devam ettirecek olan Yeni Asya, 57. yaşını 21 Şubat 2026 özel sayısıyla yurt ve dünya genelinde yüz binlerce insana ulaşmayı hedefliyor.

Okuyucularımız, özel baskı gazetemizi gönüllü olarak dağıtıp hediye ederken dijital platformlarda da okunup paylaşılmak üzere 12 sayfalık özel sayımız E-GAZETE PDF formatında da bugüne özel olarak ücretsiz indirilebilecek. 21 Şubat 2026 tarihli e-gazetemizi aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz: YENİ ASYA'NIN 12 SAYFALIK 57. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ *** CANLI YAYINLANACAK - KUTLAMA VE İFTARA DAVETLİSİNİZ ***

