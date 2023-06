Teksas'ta Kurban Bayramı coşkusu

ABD'nin Teksas eyaletinde her sene olduğu gibi bu sene de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in - Aleyhissalatu Vesselam- (sas) Sünnet-i Seniyyesi üzere, Kurban Bayramı namazı açık havada herkesin katılımıyla kıldırıldı.

Islamic Center of Frisco, the Islamic Center of Quad Cities, McKinney Islamic Association, and the Islamic Center of Aubrey. 4 birbirine yakın şehrin birleşimiyle, toplu Kurban Bayramı namazı, geçen Ramazan Bayramında olduğu gibi yine ROUGH RIDERS STADIUM’da kıldırıldı.

Havanın sıcaklığına aldırmayan cemaat sabahın erken saatlerinde statyumu doldurdu.

Dallas metroplex civarındaki diğer camilerde de, Bayram namazlarında cemaatin yoğunluğundan dolayı namazlar, 2, 3, 5’e varan farklı saatlere ayarlandı.

Allen Texas’ta Sabah 6:45’te ilk Bayram namazı 7:30, 8:45,10 ve 11:30 olmak üzere 5 ayrı Bayram Namazı kıldırılmak suretiyle Kurban Bayramı namazları eda edildi.

Allen Texas’ta camiye sığmayan cemaat dışarılara park alalarına sergiler ve seccadeler sererek Bayram Namazını kılabildi.

Richardson Texas’ta Dallas metroplex’in en eski camilerinden bir olan Islamic Association of North Texas (IANT) sabah ilk namaz saat 7’de ikinci namaz 8:30 ve 10 olmak üzere kıldırılan Bayram namazlarına her zamanki gibi katılım oldu.