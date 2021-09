Gençler iklim için çok endişeli

10 ÜLKEDE 10 BİN GENÇ ARASINDA YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE, İKLİM KRİZİNİN GENÇLER ARASINDA MEYDANA GETİRDİĞİ ENDİŞE DERİNLEŞİYOR. GENÇLERİN YARIDAN FAZLASI HÜKÜMETLERİN YETERLİ TEDBİR ALMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR.

BBC’nİn yeni yayımladığı bir araştırmaya göre sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı son 40 yılda iki katına yükselirken, 10 ülkede yapılan bir anket de gençlerin iklim krizi sebebiyle çok büyük endişe duyduğunu ortaya koydu. Ankete katılan gençlerin yarıdan fazlası ‘insanlığın kendi kaderine terk edildiğini’ düşündüklerini ve hükümetlerin yeterli tedbir almadığını söyledi. gazeteduvar’da yer alan haberde, bir genç, “Ölmek istemiyorum, ama çocukları ve hayvanları önemsemeyen bir dünyada da yaşamak istemiyorum” dedi. 16 yaşındaki bir genç ise “Bu durum, genç insanlar için farklı. Gezegenin yok edilmesi bizim için kişisel” ifadelerini kullandı. Araştırmada “Çevreyle ilgili korkular çok büyük sayıda genç insanı derinden etkiliyor” denilirken, iklim krizi sebebiyle duyulan kronik stresin psikolojik ve fizikî sorunların yaşanması riskini arttırdığı, aşırı hava durumu olaylarının kötüleşmesi halinde psikolojik sağlık sorunlarının tırmanabileceği uyarısı yapıldı. Hakem heyeti değerlendirmesi için internette yayınlanan araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

AŞIRI ENDİŞELİLER

Gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı, iklim krizi sebebiyle çok endişelendiklerini veya aşırı derecede endişelendiklerini söyledi. - Katılanların yüzde 45’inden fazlası, iklimle ilgili hislerinin gündelik yaşamlarını etkilediğini belirtti. - Katılımcıların yüzde 75’i geleceğin korkutucu olduğunu, yüzde 56’sı insanlığın kendi kaderine terk edildiğini düşündüklerini söyledi. - Yüzde 83’ü, insanlığın gezegeni umursamakta başarısız olduğunu, yüzde 65’i hükümetin gençleri yüzüstü bıraktığını belirtti. Bu konuda hükümetlere güvenilebileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 31’de kaldı. - Gençlerin üçte ikisi iklim krizi nedeniyle üzüntü, korku ve anksiyete hissettiğini, birçoğu da öfke, çaresizlik, keder ve utanç gibi duygular içinde olduklarını anlattı.

16-25 ARASI 10 BİN KİŞİ KATILDI

İngİltere’dekİ Bath Üniversitesi’nin liderliğinde beş üniversitenin yaptığı araştırmaya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, ABD, Avustralya, Portekiz, Brezilya, Hindistan, Filipinler ve Nijerya’dan 16-25 yaş arasında 10 bin kişi katıldı. Araştırmacılar, gençlerin iklim değişikliği nedeniyle duyduğu endişenin boyutunun kendilerini de şaşırttığın belirtti.

50°C üzerinde sıcaklığın İnsan sağlığına daha önce görülmemİş etkİlerde bulunuyor ve hayatı cİddÎ şekİlde etkİleyebİlİyor.

BBC araştırmasına göre, sıcaklığın 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, son 40 yılda iki katına çıktı. Eskisine göre daha çok bölgede görülen bu durum, insan sağlığına daha önce görülmemiş etkilerde bulunuyor ve yaşamı ciddî şekilde etkileyebiliyor. 50°C üzerinde sıcaklığın görüldüğü gün sayısı, son 40 yılın her on yıllık bölümünde de artış gösterdi. 1980 ile 2009 arasında termometreler yılda 14 gün 50°C üzerini gösterirken, 2010-2019 yılları arasında bu sıcaklıktaki gün sayısı 26’ya çıktı. Dünyada sıcaklıklar bir bütün olarak yükselirken, aşırı sıcaklar da daha sık ve yoğun gözlemleniyor. Yüksek sıcaklıklar insanlar ve doğa için ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Yapılarda, yollarda ve güç sistemlerinde de ciddi sorunlara yol açabiliyor. 50°C sıcaklık, genellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde gerçekleşiyor. Bu yıl yaz aylarında görülen ve İtalya’da 48,8°C, Kanada’da 49,6°C gibi değerlere ulaşan rekor sıcaklıkların ardından, bilim insanları fosil yakıt kullanımı durmadığı sürece 50°C’lerin her yerde görülebileceği uyarısını yapmıştı. İklim araştırmacısı Dr. Sihan Li, “Hızla adım atmamız gerek. Karbon salımını ne kadar hızlı kesersek, o kadar iyi durumda olacağız” diyor.