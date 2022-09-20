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20 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

“Risale-i Nurlar insanlığa derstir”

20 Eylül 2022, Salı 11:54
Şanlıurfa’da Bediüzzaman Vakfı eğitimcilerinin organize ettiği pazar derslerine katılan gençler fikirlerini beyan etti ve dikkat çekici görüşler ortaya konuldu.

Şanlıurfa ilimizde yeni eğitim öğretim döneminin ilk pazar gençlik grubu sohbeti Sinbağ’da ihlaslı bir katılımla başladı.

Kısa bir tanışma faslının ardından eğitimci Sebahatttin Yaşar, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte manevi eğitimin de başlaması gerektiğine dikkat çekerek, ‘Risale-i Nur Nedir?’ konulu bir dersi yaptı.

Okunan Risale-i Nur dersinde, “Risale-i Nur, Kur’an’ın icazını gösteren, istikbali de aydınlatan, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilaç ve ispata dayanan bir Kur’an tefsirdir’ denildi. Ayrıca, ‘Risale-i Nurların hazırcı günümüz insanları için, henüz ahirete gitmeden imanın bu dünyadaki cenneti lezzetlerine, küfür ve dalaletin bu dünyadaki sıkıntı ve elemlerine dikkat çeken metinler olduğu ve Risale-i Nurlar iyi mütalaa edildiğinde görülecektir ki, bu eserler aynı zamanda ihlas risalesi, uhuvvet risalesi, gençlik rehberi, ispata dayanan ikna dersleri, geri kalma sebeplerini tahlil eden, sıdk ve doğruluğu ele alan konularıyla başarılı, dürüst, samimi, ilim sahibi, cesaretli, inançlı, ideal insan nasıl olur?’un dersleridir’ denildi. Diğer taraftan da haram lezzetlerin içindeki dünyevi sıkıntılara da dikkatleri çekilerek, bir dakika intikam lezzetiyle atılacak adımın, seksen bin saat hapis elemine sebep olacağı, haramların, günahların ahireti olduğu gibi dünya hayatını da sıkıntılara, belalara, hastalıklara, hapislere uğratacağına dair örnekler verildi.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen derste her katılımcı konuyla ilgili fikrini beyan etti. Birçok güzel görüşler dile getirildi. Böylece gençler konuyu birbirlerinin nasıl anladıklarını da görmüş oldular. İkindi namazının cemaatle kılınmasının ardından namaz dersi yapıldı ve ikram faslına geçildi.

Pazar gençleriyle ilgilenen eğitimciler, programın sonunda, ‘Her Genç İçin Bir Sahabe’ parolasıyla, onların hayatıyla ilgili kitaplar okuyup, her dersten sonra bir on dakika da olsa, gençler tarafından her hafta bir sahabenin hayatının anlatılması kararlaştırıldı.

Gençler, ders aralarında da birbirleriyle tanışarak, arkadaşlıklarını, dostluklarını pekiştirdiler. Bediüzzaman Vakfı eğitimcilerinin organize ettiği pazar derslerine ilk kez katılan pek çok öğrenci oldu. Liseli gençler, ‘Risale-i Nur’ları ciddi okuyacaklarını, bazı konuları daha özelde çalışacaklarını ve imanlı, iyi birer nur talebesi olmak için gayret edeceklerini belirterek ilgilenen eğitimcilere teşekkür ettiler.

Ayrıca dilek temenni bölümünde ise gençler, program içinde zaman zaman gezi, spor, kültür- sanat, okuma programları gibi etkinliklerin kendileri için oldukça faydalı olacağına dikkat çektiler.

2022 Yılı yeni eğitim öğretim döneminin ilk pazar dersi, güzel katılımlı bir başlangıçla, hatıra fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Şanlıurfa-Yeni Asya

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