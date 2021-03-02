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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Tabiat Risalesi’ni Japoncaya çevirdi

02 Mart 2021, Salı 00:07
Kur’ân-ı Kerîm’in Japonca mealini okuyarak Müslüman olan Japon Hatice Demir, Tabiat Risalesi’ni Japoncaya çevirdi.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Yaklaşık 20 sene önce Kur’ân-ı Kerîm’in Japonca mealini okuyarak Müslüman olan Hatice Demir, ihtida hikâyesini şöyle anlatıyor: “Bundan 23 sene önce Türkiye’ye geldim. 22 sene önce Kur’ân’ın Japonca mealini Türkiye’ye gezmeye gelen babam burada tanışmış bakkal işleten birinden (Japonya’da işçi olarak 5 sene kalmış) alınca zahmetsiz şekilde onu okumaya başladım (Allah her şeyi ayarlıyor). Bu dönemde Kur’ân mealini okurken çok kez sevinçten, bazen duygulanarak ağladım. (Çok stresli dönem yaşıyordum) 1,5 sene sonra tamamen inandım, Kelime-i Şahadet getirdim. Etrafımdaki insanlar da Risale-i Nur’u okuyan dindar insanlardı, ama Kur’ân’dan fazlasıyla etkilendim. Müslüman oldum, ama Risale derslerine çok gittiğimi söyleyemem. Hem anlamıyorum uykum gelirdi hem çocuklar vardı konsantre olamıyordum. Gazetedeki bazı yazarların yazılarını okuyordum. Beni bilgilendirdi. Eşim de çocukluktan Risale-i Nur okuyarak büyümüş. O da yardımcı oldu.”

Annesi de Müslüman oldu

Zamanla İslâmiyeti daha iyi öğrendiğini söyleyen Hatice Demir, 6-7 sene önce Risale-i Nur’u okumaya başlıyor. Anlamadığı halde Bediüzzaman’ın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp’in tavsiyelerinden kuvvet alarak devam ettiğini söylüyor. Düzenli derslere katılıyor, hizmette aktif vazifeler alıyor. Ve tercüme faaliyetine nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

“1 sene önce eşim Amerika’da yaşayan Türk Profesörünün İngilizce tercümesini getirdi. Sen de yap dedi, ben içimden yapamam, dedim. Ama eşimin ısrarıyla başladım. Ve yaparken Allah’ın çok yakından yardım ettiğini hissettim. Elhamdülillah, Tabiat Risalesi’ni bitirdim. Ve 20 senedir duâ ettiğim konu vardı, annem... O da Kelime-i Şahadet getirdi. Elhamdülillah ne kadar şükür etsem az kalır. Bunu okuyan herkese teşekkür ediyorum. Benimle yakından ilgilenen cemaatime ve bütün insanlara da buradan teşekkür ediyorum. Tercüme yaparken sorularıma cevap veren, çay, kahve servisi yapan eşime de çok teşekkür ediyorum. Hayatımda çok sayıda kitap okudum. Ama sadece Kur’ân, Hadis ve Risale-i Nur benim hayatımı değiştirdi, cevap alamayan sorularıma cevaplar buldum. İnsanın nasıl düşünüp nasıl yaşamak gerektiğini öğretti.”

 

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