ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2026 SALI - YIL: 57

Yazarımız, gençlere Peygamberleri anlattı

09 Mart 2026, Pazartesi 17:00
Gazetemiz yazarlarından Süleyman Kösmene, Cahit Zarifoğlu İmam-Hatip Orta Okulu'nda düzenlenen programda gençlere peygamberlerin medeniyet tarihindeki yerini anlattı.

Ankara Pursaklar'da yer alan Cahit Zarifoğlu İmam-Hatip Orta Okulu'nun davetinde konuşan Kösmene, medeniyetim dünyaya peygamberler eliyle geldiğini söyledi. İlk insanın, ilk peygamber Hazret-i Adem olduğunu söyleyen Kösmene, çiftçilik, demircilik, saban, çekiç, örs, kerpeten, külünk kullanımı, buğday ekmek, tarlayı sürmek, un yapmak, undan ekmek yapmak gibi temel eylemlerin insanlığa Hazret-i Adem eliyle kazandırıldığını hatırlattı. 

"Hazret-i İdris eliyle terzilik sanatı, silah kullanma, ölçü ve tartılar kullanma gibi sanatlar öğretildi" diyen Kösmene, denizde gemi yüzdürmeyi Hazret-i Nuh’tan, demiri kullanarak zırh ve araç gereç yapmayı Hazret-i Davud’dan, havada uçmayı Hazret-i Süleyman’dan öğrendiğimizi anlattı. 

Gençlerin ilgiyle dinlediği konuşmasında insanların tıbbı Hazret-i İsa’dan öğrendiğini anlatan Kösmene, "İnsanlık, gökyüzüne çıkmayı, uzaktaki nesneyi görmeyi, uzaktan kumandalı teknolojiyi Hazret-i Muhammed’den (asm) öğrendi. Peygamberler manevî alanda rehberimiz olurken maddî alanda da rehberlerimiz olmuşlardır. Eşyayı kullanma sanatı peygamberlerin öğrettiği temel sanat olmuştur" dedi. Kösmene konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet etti ve kitaplarını imzaladı. 

Cahit Zarifoğlu İmam-Hatip Orta Okulu başarılarıyla göz dolduran bir okul. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 138
