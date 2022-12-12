Unutkanlık artık gençlerde de yaygın

Dijital çağın günümüz insanına etkilerinden biri de unutkanlık oldu. Yaşlanınca ortaya çıktığı sanılsa da gençlerde de oldukça yaygın olan unutkanlığın birçok sebebi olmakla beraber en başta depresyon geliyor.

Günümüzün çalışma koşullarının yoğunluğu, özellikle büyük şehirlerdeki trafik, hava kirliliği, vakitsizlik, geçim şartları, stres, üzüntü vb. sorunlar sinir sisteminin hastalanmasına ve bozulmasına neden oluyor. Psikiyatrist Uzman Doktor Azad Günderci, unutkanlığın sebeplerini, belirtilerini, tedavi ve mücadele yöntemlerinden bahsetti. Günderci, “Genç yaşlarda görülen unutkanlığın sebebi sıklıkla psikiyatrik sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.” dedi. Günderci, ayrıca, “Unutkanlık denildiğinde hemen herkesin aklına Alzheimer ve Demans hastalıkları gelse de her unutkanlık Alzheimer ya da Demans demek değildir. Bilgi işleme sürecinde, fizyolojik açıdan normal olarak değerlendirdiğimiz unutmalar da vardır. Bunun sebebi tekrarlanmayan ve geri çağırılmayan bilgilerin unutulmasıdır” ifadelerini de kullandı. Haber Merkezi

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