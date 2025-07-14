İstanbullu gençler Gemlik’te buluştu

İstanbullu liseli gençler Bursa Gemlik’te okuma programına katıldılar. Gençler, Selman Konyalıoğlu ve Abdullah Benlice ağabeylerin nezaretinde, daha önce belirlenen okuma programlarını başarıyla tamamlandılar.

Programın son gününde de Gemlik Gemsazda topluca denize girdiler ve çeşitli aktiviteler yaptılar. Akşamları da Hasan Güneş ve diğer ağabeylerin okudukları dersler dinlenildi, müzakereler yapıldı. Selahattin Ekinci’nin bahçesinde verilen ikramlar da kaynaşmaya vesile oldu. Katılımcılar, bu tür aktiviteler devamını dileyerek, hizmetlerde çağın gerekleri, ileri teknolojinin kullanımının, gençlerin hissiyatları ve fıtratlarının dikkate alınması gereğinin üzerinde duruldu. Programa gazetemiz Sosyal Medya sorumlusu Yasin Aydın da katıldı. Gemlik - Yeni Asya

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