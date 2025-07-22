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22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Şanlıurfa’dan Trabzon’a kardeşlik köprüsü

22 Temmuz 2025, Salı
Okuma programı için Şanlurfa’dan Trabzon’a giden gençler, Karadenizlilerin sıcak misafirperverliği ile karşılandılar.

Şanlıurfa’dan Trabzon’a okuma programı icra etmek için bir grup genç, gazetemiz yazarı eğitimci Sebahattin Yaşar ve diğer kardeşlerimizin rehberliğinde Trabzon’a geldiler. Bir hafta devam eden programdan azamî oranda istifade edilmesi planlanmıştı. Kardeşlerimiz Şanlıurfa’dan gelerek Karadeniz havasını ciğerlerine çekerken, bizler de kardeş olmamızın verdiği muhabbeti ciğerlerimize çektik. İyi ki geldiler. Hoş geldiler, safalar getirdiler.

Merhum ağabeyleri andık

İnfak edercesine ikramları ile merhum Cemil Er Ağabeyimiz, vakur duruşu ile merhum Şefik Peker Ağabeyimiz aramızda olsalardı insan yetiştirmenin önemine vurgu yapar alkışlardı. “Kardeş” derken tok sesiyle sarıp sarmalayan, cesaret veren merhum Galip Temelli Ağabeyimiz, genç delikanlı gibi çay ocaklarında dahi okumalarını aksatmayan merhum Ahmet Said Selçuk Ağabeyimiz hayatta olsalardı heyecanla bu programa katılırdı. Merhum Güner Selçuk Ağabeyimiz gençliğini hatırlar, geç saatlere kadar on parmak daktilo ile yazdığı savunmalar aklına gelir, o günleri yaşar duygulanırdı. Merhum Mustafa Karpuz Ağabey de misafirleri hoşnut etmek için her türlü koştururdu. Nice ağabeyleri ücretlerini almak üzere ebedü’l âbâd yolculuğuna göndermişiz. Şimdi onlar da alkışlıyordur sizleri ve hizmetlerinizi. O merhum ağabeyler gibi olamasak da onlar adına da kucakladık misafirlerimizi. 

Şanlıurfalı kardeşler içimizi ısıttı

Sıcak memleketten geldikleri belliydi. Sıcaklıklarıyla içimizi ısıttılar. Okuduğunuz derslerle bazen mazinin derinliklerine, bazen istikbale hayalen gittik. Bizi mazi derelerine daldırdınız, zaman tünelinde yolculuğa çıkardınız. Çok dersler çıkardık, feyiz aldık. Mehmed Kovancı Ağabeyimizin kaleme aldığı, gazetede yayınlanan “Muhammed Emin derler” başlıklı şiir, bir kardeşimiz tarafından seslendirildi. Şiirin son cümlesi hepimizi hüzne boğdu:

“Aklın, kalbin, vicdanın, gözün, kulağın dilin. 

 Mühürlenmedi ise yanlışlardan vazgeçin.” 

Selâm götürünüz

Yazarımız Sebahattin Yaşar’ın ifade ettiği gibi programın çıktıları olacak. “Burada bulunmaklığınız geçirilen zamanın, verilen emeklerin, ekilen tohumların, sizlerin şahsında ailelerinizle beraber olumlu etkileri olacaktır. Çekirdekler hükmünde, sümbüllenip saadet çiçekleri açacaktır.” Sadece sizler için değil bizler için de faydalı çalışmaların vesilesi olacak. Ne mutlu bize ki ifade ve istifade ikliminin birlikte olduğu bir programla bir arada olduk. Selâm getirdiniz, selâm götürünüz. Güle güle gidiniz, yine bekleriz. Ya nasip!

HABER: KAHRAMAN ALPAK

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