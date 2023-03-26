Unutkanlık gençlerde yaygınlaşıyor

Çağımızın en popüler nörolojik sorunlarından biri olan ve gençler arasında da sık görülen unutkanlık pek çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilir.

Nörolojik bir sorun olan unutkanlığın pek çok farklı nedenle de ortaya çıkabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Eğer yaşanan unutkanlıklar kişinin iş, aile ve sosyal hayatını etkilemeye başlamışsa bu durum nörolojik açıdan bir hastalık belirtisi olarak kabul edilir ve her sebep için farklı tedaviler planlanabilir. Şehir hayatının getirdiği zorluklar, yetersiz uyuma, sağlıksız beslenme, teknolojik ürün kullanımındaki aşırılıklar son dönemde gençler arasındaki unutkanlığın nedenleri arasında yer alıyor ” dedi. İnsan zihninde yaşanan unutkanlıklar kişinin iş, aile ve sosyal hayatını etkilemeye başlamışsa bu durumun nörolojik açıdan bir hastalık belirtisi olarak kabul edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Doğru tanı için nöroloji uzmanı tarafından planlanan bellek testlerinin uygulanması önemli” dedi. İstanbul - Nihat Orhan

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