Gençlik daha kolay sanal kumar bağımlısı oluyor

Sanal kumara ulaşmanın kolay ve denetimsiz olması, özellikle genç beyinler için daha büyük bir sorun. Gençler hatta çocuklar, cep telefonlarıyla, iki saniyede sanal kumara erişebiliyorlar.

Bağımlılık da şekil değiştirdi

Ekberü’l-kebâir-5 (Kumar)

Kumar, uyuşturucu bağımlılığını geçti Ulaşmadaki kolaylığın yanı sıra gençlerin beyinlerindeki denetleyici frontal korteks yeterince olgunlaşmadığı için daha büyük bir bağımlılık riskiyle karşı karşıyalar. Sanal (çevrimiçi) bahis sitelerinde yaş sınırına bakan yok. Telefonu ve internet erişimi olan, her yaştan kişi istediği sanal kumar ve bahis sitesine ulaşıyor (sahte kimlikle de) ve oynuyor. Para yatırmak kolay. Kumar oynadığı cep telefonuyla, banka hesabına veya krediye uğraşmadan ulaşıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Berker Duman, “Sanal kumar uygulamalarında, web sitelerinde beyin-ödül devresini tuzaklayan, âdeta dopaminerjik kısa devre yaptıran vahşî algoritmalar kullanılıyor” dedi. Haber Merkezi

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