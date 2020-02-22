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Wilder ile Fury bugün ikinci defa ringe çıkacak

22 Şubat 2020, Cumartesi 16:20
Dünyanın en sert sağ kroşesine sahip Deontay Wilder, dünyanın en çılgın boksörü ‘Çingene Kral’ Fury ile tarihi rövanşı gerçekleştirecek.

Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu ABD’li Deontay Wilder, unvanını korumak amacıyla eski dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile bugün ikinci kez ringe çıkacak.ABD’nin Las Vegas kentindeki Grand Garden Arena’da TSİ 08.00’de başlaması planlanan karşılaşmayı, boksseverler DMAX kanalından izleyebilecek.

İkili arasında ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’da  2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kariyerlerinde yenilgi yüzü görmeyen ve ilk kez beraberlik yaşayan sporculardan 34 yaşındaki Wilder, 41’i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanırken, Fury ise 20’si nakavtla 29 maçtan galip ayrıldı.

Müsabakayı DMAX’ten sunacak spiker Bilgehan Demir yaptığı açıklamada, “‘Öde İzle’ sisteminden 160 milyon dolar gelir bekleniyor. Toplam gelir ise 210 milyon doları bulacak gibi. Ağır sıklet tarihinde bu rakamlar hiç olmadı. Her iki boksör de birbirini nakavt edeceğinden emin. Ben puana gidileceğini düşünüyorum." dedi.

 

Etiketler: Wilder, Fury, ring
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