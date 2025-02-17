14 milyon vatandaş, sosyal yardıma muhtaç

2024’te 3,5 milyon hane, 14 milyondan fazla vatandaş, hayatını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebildi.

2024 yılında yapılan sosyal yardımlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hazırlanan rapor yayımlandı. Sosyal yardım istatistikleri, Türkiye’deki derin yoksulluğun ulaştığı çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’de 14 milyondan fazla vatandaş sosyal yardımlar ile yaşamaya mahkûm edildi. Aşırı yoksul hanelerin alındığı Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki hane sayısı da çarpıcı boyutlara ulaştı.

BirGün’ün haberine göre, 2025 yılında sonlandırılan programdan 2024 yılının aralık ayında 2 milyon 990 bin 408 hanenin yararlandığı belirtildi.

Bakılamayan çocuk sayısı da arttı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında desteklenen çocuk sayısı, 2024 yılı yoksulluk verilerinin en çarpıcı bölümü oldu. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocukların dahil edildiği program kapsamındaki çocuk sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla 170 bin 317’ye fırladı. Yoksulluğun pençesine hapsolan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan SED kapsamındaki çocuk sayısının yıllara göre dağılımı da verilerde yer aldı. Ailesinin bakamadığı çocuk sayısı, 2012-2024 döneminde bazı yıllara göre şöyle kaydedildi: • 2012: 37 bin 295 • 2014: 60 bin 29 • 2016: 92 bin 115 • 2018: 122 bin 489 • 2020: 129 bin 422 • 2022: 157 bin 248 • 2024: 170 bin 317.

Haber Merkezi

Fotoğraf: Ömer Şenöz