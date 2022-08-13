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14 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

2 ay önce Müküs Çayı'nda kaybolan Eyüp Güneş'in cansız bedeni bulundu

13 Ağustos 2022, Cumartesi 23:00
Pervari'de Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in cansız bedeni, arama çalışmalarının 64. gününde bulundu.

Müküs Çayı'na düştüğü yerin yaklaşık 1500 metre ilerisindeki Karervaz Şelalesi mevkisinde bulunan Güneş'in cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, 64 gün süren çalışmalar sonucu kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, "Ceset teşhis edildi. Cenaze, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek." dedi.

30 kilometrelik alanda aranmıştı

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşılması için ekipler Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik mesafede çalışma yürüttü.

Çalışmalarda bugüne kadar dönüşümlü olarak Diyarbakır, Adana, Van ve Hakkari İl Jandarma komutanlıklarına bağlı timler, Van, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet müdürlüklerine ait su altı arama ve kurtarma ekipleri, Batman ve Van'dan AFAD ekipleri, Siirt'ten de jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları görev aldı.

Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda zodyak botların yanı sıra halat bağlanan rafting botları ve iş makinesi de kullanıldı.

Zorlu coğrafi koşullara karşı havai hat da çekilen bölgede, su altı kamerası ve insansız hava araçlarıyla arama yapıldı, bölgedeki ağaçlık ve kayalık alanlar kontrol edildi.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise çayda kaybolmuştu.

AA

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