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27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda son durum?

02 Haziran 2019, Pazar 10:57
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Terör hedefleri imha edildi

Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren harekatta savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini imha etti.

Ayrıca, PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek ve 8 şarjör, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) kumandası, yaklaşık 600 mayonlu ve mayonsuz BKC makineli tüfek mühimmatı, toprağa gömülü 2 varilde binden fazla doçka mühimmatı ve mühimmatla sarılı biksi makineli tüfeği ele geçirildi.

AA

Etiketler: pençe harekatı
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